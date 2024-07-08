Червень приніс в Україну спеку, але різке збільшення кількості пожеж у багатоквартирних будинках пов'язане не лише із підвищенням температури. Однією із найпоширеніших причин загоряння у домівках українців останнім часом стало неправильне використання автомобільних акумуляторів для живлення побутової техніки під час тривалих і частих відключень електроенергії, які стали наслідком руйнування росіянами енергетичної інфраструктуру України.

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Українці, які можуть собі це дозволити, купують мінігенератори, аби із мінімальним дискомфортом перечекати години без електропостачання, а багато хто просто заживлює квартирну електромережу від автомобільного акумулятора.

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Іноді ці саморобні системи живлення вибухають під час зарядки, спричиняючи пожежу, але останніми тижнями в Україні почастішали пожежі, які виникають з іншої причини. Вони, як правило, спалахують вночі у припаркованих на вулиці автомобілях, які належать або військовослужбовцям ЗСУ, або окремим військовим частинам.

Помітивши цю дивну закономірність, поліція та спецслужби негайно почали розслідування серії пожеж і невдовзі затримали підпалювачів, якими виявилися місцеві підлітки 13-14 років. Як з'ясували слідчі, російські спецслужби у соцмережах пропонують українським підліткам «трохи підзаробити», підпаливши авто військовослужбовця.

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Спецслужби спочатку відстежують активних підлітків у соцмережах, а потім виходять на контакт із потенційними «агентами», пропонуючи їм від 100 до 300 доларів за нанесення антиукраїнських написів та зображень на стіни будівель в їхньому населенному пункті.

Росіяни вимагають, аби на підтвердження виконання замовлення підлітки надіслали фото своїх «художніх витворів», а далі пропонують підліткам здійснити підпал авто українського військового вже за значно більшу суму.

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Російські куратори запевняють малолітніх «агентів», що навіть якщо їх спіймають на гарячому, ніхто їх не притягне до відповідальності, адже вони неповнолітні. Чого російські спецслужбісти не пояснюють підліткам, так це того, що подібні кримінальні дії кваліфікуються як тероризм, а в Україні до кримінальної відповідальності за скоєння терористичного акту може бути притягнута особа віком від чотирнадцяти років.

Нещодавно в Києві на підпалі автомобіля військовослужбовця затримали матір з 14-річним сином. Аби здійснити цей злочин, мама із сином приїхали до столиці з Чернігівської області. Мати пояснила слідчим, що у них великі борги й не було іншого способу із ними розплатитися.

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Російські спецслужби мають достатньо співробітників, щоб розвивати подібні проекти з використання неповнолітніх, не припиняючи при цьому спроб вербувати дорослих українців.

В українських соцмережах активно діють тисячі російських ботів, метою яких є створення паніки щодо «катастрофічного» перебігу війни та схиляння українських чоловіків до ухилення від мобілізації.

Хоча безглуздо припускати, що опір українців мобілізації є виключно наслідком впливу російських спецслужб, початішання останнім часом нападів на співробітників ТЦК свідчить про те, що українська система військової мобілізації піддається цілеспрямованим атакам. Причому зловмисники нападають на співробітників українських Центрів комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців не лише під час виконання ними службових обов’язків, а й у неробочий час.

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Це спонукало нещодавно українських парламентарів прийняти закон про запровадження спеціальної військової поліції, яка матиме таку саму структуру, що й звичайна поліція, але зосереджуватиме свою діяльність на сприянні співробітникам ТЦК СП (зокрема на їхньому захисті від нападів) та на виявленні й затриманні ухилянтів.

Військові поліціянти матимуть більш широкі повноваження, ніж звичайні поліцейські, зокрема, вони матимуть право заходити до приватних помешкань українців без ухвали суду. А також право зупиняти та обшукувати автомобілі й, звісно, ​​перевіряти документи у водіїв, пасажирів та пішоходів.

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Згідно із новим законом, чисельність особового складу військової поліції не може перевищувати 1,5 % від загальної чисельності Збройних сил України. Тобто в її лавах може перебувати не більше 150 тисяч поліцейських.

І перше питання, яке виникає у пересічного українця, коли він чує про прийняття цього закону: звідки держава зараз візьме стільки нових поліцейських?

Справа в тому, що паралельно із підготовкою парламентом закону про військову поліцію, Кабінет міністрів України видав постанову, згідно з якою Нацполіція може «забронювати» від мобілізації не більше 50 % поліцейських. Хоча на початку війни рівень злочинності в Україні впав, останні дані свідчать про те, що вітчизняний злочинний світ оговтався від початкового шоку й непогано підлаштувався до нових умов. Тому Україна досі потребує достатньої кількості вправних, досвідчених поліцейцських.

Минулого тижня у Черкасах затримали банду рекетирів. Своїх жертв вони обирали серед сімей загиблих військових. Залякуванням та шантажем зловмисники намагалися змусити родичів загиблих воїнів віддати рекетирам гроші, які родина отримала за смерть близької людини (виплата наразі становить 15 мільйонів гривень, це приблизно 370 тисяч доларів).

Окрім грошей, зловмисники вимагали від родини офіційно визнати одного з бандитів позашлюбним сином загиблого військового. Це дозволило б псевдосину й самому претендувати на допомогу від держави.

Через зростання кількості такого роду злочинів, а також кількості підпалів авто військовослужбовців, здійснених підлітками, яких росіяни спокусили «легкими» грошами за зраду, українським поліцейським останнім часом не доводиться сидіти без діла.

Постає питання, а чи не стануть у майбутньому підлітки, які зараз підпалюють автомобілі українських військових, професійними злочинцями? Така ймовірність, на мою думку, значно збільшиться, якщо правоохоронці вчасно їх не затримають та не притягнуть до відповідальності. Зокрема й через те, що багато українських поліцейських та слідчих вже воюють на фронті або можуть опинятися там найближчим часом.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.