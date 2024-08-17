У серпні 2024 року Збройні сили України розпочали сміливий наступ на Курську область Росії в межах реалізації загальної стратегії самооборони України.

Успішне військове вторгнення України на територію Росії не тільки викликало захоплення на Заході, а й приголомшило Кремль, виявивши його вразливість як перед НАТО, так і перед російською олігархічною елітою, особливо коли Захід не захищає територію Росії, забороняючи Україні бити по військових об'єктах на тери торії РФ, звідки росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру України.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Метою вторгнення України на територію Росії є не розширення кордонів України шляхом захоплення чужих земель, а припинення руйнування українських міст і сіл шляхом знищення логістичних ліній забезпечення армії РФ. Зокрема йдеться про припинення постійних масованих атак з Курської області Росії на прикордонні регіони України.

Це вторгнення має змусити Росію передислокувати частину своїх підрозділів, зокрема й резервів, для захисту своєї території замість того, щоб атакувати територію сусідньої країни. Це дещо послабить тиск на сили оборони України на східному напрямку, які героїчно захищають територіальну цілісність України та усієї Європи, незважаючи на перевагу ворога в кількості особового складу та озброєння.

Advertisement

Це разюче відрізняє законне у світлі міжнародного права вторгнення України в Росію від незаконного вторгнення Росії в Україну.

У відносинах із жорстоким авторитарним Кремлем з його ненаситним імперським апетитом, єдиною мовою, яку той розуміє, є мова сили.

Україна зараз говорить саме цією мовою, і Кремль неминуче це помітить.

Однозначна підтримка України Заходом у цей критичний момент сприятиме тому, щоб Кремль добре почув Україну.

Намір України полягає у створенні необхідних передумов для початку переговорів для досягнення сталого і справедливого миру.

Advertisement

Виправдане з точки зору воєнної стратегії вторгнення України в російську Курську область сприятиме усвідомленню Кремлем самоочевидної істини - мирні переговори між сусідніми країнами не мають шансу на успіх, якщо від однієї країни вимагають віддати території, яку захопили збройні сили іншої. Розуміння цієї простої істини Кремлем значно посприяє успіхові майбутніх мирних переговорів, що, очевидно, відповідає інтересам Заходу.

У цей вирішальний момент війни Захід не повинен піддаватися побоюванням ескалації, які приведуть лише до поразки, і згубній спокусі розробити стратегію стримування України. Заходу варто зосередитися на тому, як ефективніше допомогти Україні назавжди зупинити агресію Росії та зміцнити спільний оборонний потенціал після досягнення сталого миру в Європі.

Advertisement

Настав час Заходу надати Україні всі необхідні ресурси для захисту її повітряного простору та звільнення її територій, а також зняти всі обмеження на удари по військових об’єктах на території Росії, яка вміло обходить ембарго на постачання технологій і компонентів подвійного призначенняі й продовжує масоване руйнування цивільної інфраструктури Україні.

Вторгнення України до Курської області РФ не тільки доводить слабкість Росії, але й кардинально змінює правила гри, і Захід зараз може посилити позитивний ефект цієї операції за умови негайної та суттєвої підтримки України.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.