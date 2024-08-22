Створення військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України розпочалося в 1993 році у відповідності до директиви Міністра оборони України. Датою завершення створення військ вважається формування 01 жовтня 1993 року управління військ протиповітряної оборони Сухопутних військ у складі Головного управління Сухопутних військ Головного штабу Збройних Сил України.

У 2008 році відповідно до наказу Міністра оборони України 1-го жовтня було встановлено День військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України. У 2012 році наказом Міністра оборони України він був скасований. Неодноразові звернення командування Сухопутних військ та клопотання керівництва Збройних Сил України до Міністерства оборони щодо відновлення свята, в тому числі протягом 2022-2024 років результатів не мали.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На даний час війська протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України включають в себе близько десяти військових частин, основу яких складають зенітні ракетні полки та більше 50 підрозділів, основу яких складають зенітні ракетно-артилерійські дивізіони механізованих, мотопіхотних та танкових бригад. Загальна чисельність особового складу цього роду військ складає понад 20 тисяч осіб.

Advertisement

Крім Сухопутних військ, аналогічні підрозділи протиповітряної оборони, які озброєні зенітними ракетними та артилерійськими комплексами Сухопутних військ, маються в Десантно-штурмових військах, Силах Територіальної оборони, Морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України, а також Національної гвардії України й інших складових Сил оборони України.

З початком агресії російської федерації на території України особовий склад військових частин та підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України боронить повітряний простір України, знищуючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати противника, а також поряд з іншими військовослужбовцями зі зброєю в руках захищає нашу землю від російсько-терористичних військ.

Advertisement

Так, тільки за результатами оцінювання військовими експертами матеріалів з відкритих джерел, в ході початкового періоду війни росії з Україною підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ зробили вагомий внесок у нанесення втрат повітряному противнику й було знищено: 34 літаки (32 %), 39 гелікоптерів (37 %); 1446 безпілотних літальних апаратів різних типів (68 %).

За час цей період понад 150 військовослужбовців військ протиповітряної оборони Сухопутних військ нагороджено державними нагородами, відзнаками Президента України, Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Начальника Генерального штабу Збройних Сил України, з них, на жаль, багато військовослужбовців відзначено посмертно.

Advertisement

Тому, з метою визнання мужності та героїзму особового складу військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України та підрозділів протиповітряної оборони інших військових формувань, їх внеску у відновлення незалежності та територіальної цілісності України до Президента України було направлено петицію (№22/232228-еп) з проханням встановити День військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, у який щороку 5 березня вшановувати заслуги дійсних та загиблих солдат, сержантів та офіцерів підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, Морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України, Національної гвардії України тощо.

Advertisement

Цей день - 5 березня 2022 року, став одним з перших найрезультативніших для підрозділів протиповітряної оборони зазначених видів і родів військ (сил). Так, за цю добу воїнами 72, 58 омбр, 1 отбр, 59 омпбр, 1129 зрп, 95 одшбр, 137 обмп було знищено п'ять літаків, п'ять вертольотів та БпЛА оперативно-тактичного рівня російсько-терористичних військ.

Посилання на петицію: https://petition.president.gov.ua/petition/232228