Кривий Ріг - це моє друге рідне місто після столиці. У Києві я народилася, а в Кривому Розі я виросла та сформувалась як особистість. Мій батьківський дім знаходиться саме тут.

І так вийшло, що саме в цей День Незалежності я потрапила сюди.

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В мене були деякі особисті справи, але я була рада заїхати в Кривбас, в якому я прожила 20 років. Зустрітися з рідними та друзями, відвідати цікаві події в місті.

В цей час проходив місцевий фестиваль "Кривий", на якому зібралося багато творчих людей та підприємців в центрі міста на площі Визволення.

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Мене зацікавив факт, що цей фестиваль організував 20-річний хлопець Гріша, якого я розпитала про концепцію заходу особисто.

Фото з організатором феста Грішею. Фото: Саша Переверзов

Мені було приємно бачити, що молодь в місті робить такі події й бере на себе розвиток сучасної культури в Кривбасі, який зазвичай асоціюється тільки з металургією, шахтами та спальними районами.

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"Фестиваль "Кривий" - це перший фестиваль такого формату, раніше ми робили просто маркет. Його основна мета - це розвиток української культури в невеликих містах України. Бо українська культура дуже різнобарвна і так хочеться її розкрити. І в нас багато є талановитих майстрів та артистів, але на жаль всі вони їдуть в столицю. А так приємно бачити, коли столиця приїжджає в невеликі міста. І люди від цього просто в захваті. Ніхто з містян не очікує побачити тут улюблений бренд з Києва. І мені це подобається", - каже Гріша.

Також організатор розповів, що цей фестиваль з благодійною складовою - вони збирають кошти на армію.

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Цей фестиваль-маркет націлений на збір коштів на апарат для підігріву крові для місцевих реабілітологів, які їздять на фронт. Також на маркеті збирають гуманітарну допомогу для військових - теплий одяг на осінь-зиму.

Зараз в місті величезна кількість переселенців з Херсонської, Харківської та Донецької областей і місто надає їм свій притулок.

Також в Кривому Розі запустили безплатний автобус №1А та №1, що дуже подобається людям.

Поки я була на фесті, я зустрілася з багатьма старими й новими знайомими та друзями. Ми проговорили як вони ставляться до того, щоб поїхати до Києва і розвиватися там.

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Мене дуже здивувало, що багато хто не хоче залишати місто і вважає, що в Кривбасі унікальна культура, свій дух, яким вони живуть і надихаються.

Кривий Ріг дуже нестандартний за своєю енергією - це індустріальний монстр. Але творчість тут процвітає не менш бурхливо - багато молодих людей вкладаються в місто і хочуть представляти його не тільки в Україні, а й в Європі.

Ця поїздка на День Незалежності мене надихнула особливо, бо я відчуваю тут особливий творчий підйом та вайб.