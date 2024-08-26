Блоки на ХАЕС і РАЕС - другий і третій збудовані «Енергоатомом» атомні енергоблоки за часів незалежної України. Вони суттєво зміцнили вітчизняну енергосистему, додавши їй 2000 МВт*год базової потужності.

На обох енергоблоках було використано новітні системи управління, протипожежні системи, антисейсмічний захист. На момент пуску об’єкти стали найсучаснішими енергоблоками у складі вітчизняного атомного флоту. Вони збільшили потужність українських АЕС до 13 835 МВт та частку атомної генерації в енергобалансі країни до 50 і більше відсотків.

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Саме завдяки цим вчасно збудованим атомним потужностям сьогодні вдається уникати масових відключень електроенергії і значно гірших наслідків, які могли бути, якби не стабільна робота атомної генерації. Сьогодні вона більш ніж на 80% забезпечує потреби населення в електроенергії.

Коли наприкінці 90-х років приймали рішення про добудову цих двох енергоблоків, то дефіциту генерації в Україні не було. Її встановленої потужності більш ніж вистачало для забезпечення потреб економіки та населення. Відключення електрики у 90-ті роки були викликані іншими причинами - хронічними неплатежами та браком коштів для придбання палива для АЕС і ТЕС.

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Натомість саме тоді – у розпал кризи неплатежів та величезного дефіциту державного бюджету – керівництвом держави було прийняте далекозоре рішення про завершення будівництва (воно було призупинено у 1991 р.) двох атомних енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС. В урядових документах, якими обґрунтовувалась ця добудова, наводився прогноз розвитку економіки України на роки наперед, згідно з яким очікувалось стабільне зростання ВВП та суттєве збільшення споживання електроенергії. Власне так і сталося. Середнє щорічне зростання ВВП у період 2000-2013 років (до початку російської агресії) склало 4,1%, а обсяги споживання електроенергії за цей період збільшились на 13%.

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Інвестиції у добудову енергоблоків Хмельницької і Рівненської АЕС, нові робочі місця, розвиток суміжних галузей та соціальної інфраструктури справили значний вплив на зростання ВВП України тих років. Фахівці встановили, що кожна вкладена гривня у добудову ХАЕС 2 і РАЕС 4 щорічно додавала в середньому 10 грн до ВВП країни у 2002-2004 роках. І це тільки прямий вплив, який порахували. А ще були й значні наукові, технологічні, екологічні, соціальні досягнення, які так само позитивно позначились на розвитку нашої країни у нульових роках.

Цілком очевидно, що розвиток економіки, виробничого сектору та, власне, всього бізнесу залежить від надійності енергопостачання.

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За цих обставин зупиняти розвиток вітчизняної атомної енергетики, як пропонують окремі політичні діячі та “експерти”, закликаючи Верховну Раду не голосувати за проєкт Закону “Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції” №11146, є злочином проти народу України та наступних поколінь українців.

Справжня енергетична незалежність, прискорений повоєнний розвиток та розбудова нашої держави є неможливими без нових атомних потужностей. Будь-які інші технології виробництва електроенергії у найближчому майбутньому не зможуть замінити атомну енергетику.

Цивілізований світ давно визначився із цим і домовився потроїти потужності ядерної енергетики до 2050 року, підписавши Декларацію Конференції ООН зі зміни клімату COP28. У цій же декларації визнано провідну роль ядерної енергетики в досягненні глобальних нульових викидів парникових газів. Україна теж приєдналася до Декларації, її роль у розвитку світової атомної енергетики давно всіма визнана.

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Проєкти з будівництва нових атомних енергоблоків підтримуються нашими стратегічними партнерами. Причому не лише в довгостроковій, а і в короткостроковій перспективі – як такі, що зможуть вирішити проблему дефіциту енергії, спричиненого російськими атаками. Зокрема, про це заявляла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час свого візиту до Києва наприкінці липня цього року.

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Зі свого боку «Енергоатом» вже виконав колосальний обсяг робіт для підготовки завершення будівництва енергоблоків 3 і 4 Хмельницької АЕС та початку монтажу обладнання. Поряд із цим ведеться також і підготовка до зведення енергоблоків 5 і 6 на ХАЕС за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Тож атомники не підведуть. Зробили тоді, зробимо і зараз.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.