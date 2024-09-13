I’m Fine – Я в порядку

За роки війни ця фраза стала головною відповіддю українців на запитання «Як ти?». Після чергових обстрілів, відключень світла та сотні інших негараздів, які принесла Україні росія: живі, здорові – і вже добре.

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За цим I’m Fine ховається втома, біль, але у той же час непереборне бажання перемоги України і готовність до боротьби. Саме про це була цьогорічна інсталяція медіапроєкту Ukrainian Witness на американському Burning Man.

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Фото: Елеанор Прегер

Інсталяцію створили Віталій Дайнега, художник Олексій Сай та ще 25 членів команди.

Фото: Джейн Ху

Засновник медіапроєкту розповідає: здалеку об’єкт схожий на красиві і яскраві, майже іграшкові, букви. Та зблизька видно, що вона складається з елементів поверхонь, які пошкодили російські ракети, снаряди та кулі: прострілені дорожні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки з назвами міст, розбиті паркани.

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Інсталяція I'm fine. Фото: Віталій Дейнгеа

В усьому світі сьогодні говорять про Україну як про націю, що проходить через неймовірні виклики. Війна зачепила кожного з нас. Проте попри всі труднощі ми продовжуємо жити, творити і показувати світові справжню силу нашого народу.

Інсталяція на Burning Man — це ще один спосіб привернути увагу до нашої боротьби. Кожен її елемент відображає наші емоції, надії та прагнення до свободи. Вона є уособленням нашого національного персонального бренду — бренду нації, яка ніколи не здається і завжди знаходить сили для відродження.

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«Ми чесно відповідаємо: «я нормально», часто навіть не усвідомлюючи, що пишемо це з найстрашнішого з можливих снів. Саме тому так багато людей плаче біля нашої роботи. Але не тому, що нас жаліють. А тому, що захоплюються тим, ЩО і ЯК ми проходимо разом, кажучи «ми в порядку», - слова Віталія, які відгукуються кожному з нас.

Фото: Генрі Чанг/Henry Chang

Це чудовий приклад того, як мистецтво може стати потужним інструментом комунікації нашого національного персонального бренду зі світом — бренду незламної, талановитої та мужньої нації з вірою у майбутнє, попри всі випробування.

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Це те, що робить нас унікальними на глобальній сцені, це наша національна ідентичність, яку ми маємо гордо нести вперед.