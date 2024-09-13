I’m Fine – Я в порядку
За роки війни ця фраза стала головною відповіддю українців на запитання «Як ти?». Після чергових обстрілів, відключень світла та сотні інших негараздів, які принесла Україні росія: живі, здорові – і вже добре.
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За цим I’m Fine ховається втома, біль, але у той же час непереборне бажання перемоги України і готовність до боротьби. Саме про це була цьогорічна інсталяція медіапроєкту Ukrainian Witness на американському Burning Man.
Інсталяцію створили Віталій Дайнега, художник Олексій Сай та ще 25 членів команди.
Засновник медіапроєкту розповідає: здалеку об’єкт схожий на красиві і яскраві, майже іграшкові, букви. Та зблизька видно, що вона складається з елементів поверхонь, які пошкодили російські ракети, снаряди та кулі: прострілені дорожні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки з назвами міст, розбиті паркани.
В усьому світі сьогодні говорять про Україну як про націю, що проходить через неймовірні виклики. Війна зачепила кожного з нас. Проте попри всі труднощі ми продовжуємо жити, творити і показувати світові справжню силу нашого народу.
Інсталяція на Burning Man — це ще один спосіб привернути увагу до нашої боротьби. Кожен її елемент відображає наші емоції, надії та прагнення до свободи. Вона є уособленням нашого національного персонального бренду — бренду нації, яка ніколи не здається і завжди знаходить сили для відродження.
«Ми чесно відповідаємо: «я нормально», часто навіть не усвідомлюючи, що пишемо це з найстрашнішого з можливих снів. Саме тому так багато людей плаче біля нашої роботи. Але не тому, що нас жаліють. А тому, що захоплюються тим, ЩО і ЯК ми проходимо разом, кажучи «ми в порядку», - слова Віталія, які відгукуються кожному з нас.
Це чудовий приклад того, як мистецтво може стати потужним інструментом комунікації нашого національного персонального бренду зі світом — бренду незламної, талановитої та мужньої нації з вірою у майбутнє, попри всі випробування.
Це те, що робить нас унікальними на глобальній сцені, це наша національна ідентичність, яку ми маємо гордо нести вперед.