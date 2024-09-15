Самоаналіз та аналітика – важливі складові у формуванні персонального бренду. Наявність якого у найкращий спосіб впливає на рівень вашого життя та самореалізацію.

І сьогодні я пропоную ваші увазі ефективний інструмент самоаналізу – SWOT аналіз.

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Що це таке SWOT-аналіз

Саме слово SWOT складається із перших літер англійських слів Strengths, Weaknesses, Opportunities та Threats - Сильні сторони, Слабкі сторони, Можливості і Загрози. Тобто SWOT-аналіз — це основа стратегічного планування для аналізу ваших сильних і слабких сторін і виявлення загроз, які можуть перешкоджати вашому особистому розвитку.

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За допомогою SWOT-аналізу ваша самооцінка буде структурована. Це може допомогти вам визначити та розв'язати проблеми, які наразі вам заважають рухатися. Наприклад, якщо ви зосереджуєтесь лише на своїх сильних сторонах і ігноруєте слабкі сторони, ви ніколи не зможете покращитися.

Коли ви записуєте свої слабкі місця та загрози, з якими ви стикаєтеся, використовуючи структуру SWOT, ви можете знайти рішення.

Головне завдання аналізу - зрозуміти для чого це вам і яка ваша ціль. Звісно краще подібний аналіз проводити з допомогою спеціаліста. Для більш точного результату та мінімізації помилок на шляху вирішення задач. Та самі ви також можете спробувати.

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Згадайте історію Стіва Джобса. Він за 6 місяців навчання у коледжі покинув його, аби присвятити більше часу власній справі. Він чітко усвідомлював, чого хоче. Тож пам’ятайте, ніщо на шляху до поставленої мети та мрії, не має вас зупиняти. Адже можна перекваліфікуватися і в 50 років та відкрити для себе іншу сферу діяльності.

Як працює SWOT-аналіз

Розділіть листок на чотири колонки. У першій пропишіть свої сильні сторони (наприклад, знання декілька мов, комунікабельність, ораторські здібності). Відповіді на ці запитання допоможуть вам:

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Що вас вирізняє серед інших? В чому ваша унікальність?

Які ваші професійні навички?

Який ви маєте досвід?

Що ви пропонуєте іншим?

Чим можете бути корисним?

У другій колонці – слабкі (до прикладу, вам не вистачає знання іноземної мови, не активні в соцмережах, де є ваша цільова аудиторія, недостатньо досвіду роботи в певній галузі тощо).

Але мета не в тому, аби хейтити себе. Ваша ціль – бути максимально щирим із собою і не боятись того, що ви не ідеальний. Ми думаємо, що не достатньо маємо знань, постійно сумніваємося у собі. Зверніть увагу на сміливих. Вони не завжди вирізняються глибокими знаннями в якійсь сфері, але це не заважає мати їм чудову роботу і статки.

Запитання вам у допомогу:

Що важливо у вашій сфері діяльності, але у вас ще недостатньо знань?

Що може вплинути на результати вашої роботи?

Що є у конкурентів, чого немає у вас?

Слабкі сторони потрібно пропрацьовувати. І знати, як їх усунути. В цьому допоможуть планування та дисципліна. Дисципліна робить дива. Якщо ви не найсильніший у чомусь, але дисципліновано робитимете крок до мрії, ви будете на два кроки попереду.

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Далі проаналізуйте можливості, які ви можете отримати, працюючи над своїми слабкостями. Наприклад, підвищення на роботі або нові знайомства.

Які є перспективи у вашій діяльності?

Чи можуть тренди вплинути на вашу діяльність?

Які можливості відкриються перед вами, якщо ви продовжуватимете займатися цим напрямком і надалі (в довготривалій перспективі: рік, п’ять, десять)?

Важливо оцінити й особисті загрози, з якими ви можете стикнутися, працюючи над собою та персональним брендом. Розмірковуючи про загрози, важливо не лише дивитися на фактори, які заважають вам рухатися вперед, але й на людей і оточення, які посилюють їхній вплив.

Які фактори впливають на вашу діяльність?

Що вам заважає досягти поставленої мети?

Чи можуть слабкі сторони вплинути на ваш персональний бренд?

В чому конкуренти за вас сильніші?

Чи достатня у вас мотивація?

Персональний SWOT-аналіз є потужним інструментом для особистого розвитку.

Визначайте свої сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Коли ви це зробите, ви зможете створити дорожню карту для свого особистого та професійного зростання.

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Не забувайте бути чесними з собою та шукати відгуку від інших. Зі знаннями, отриманими за результатами персонального SWOT-аналізу, ви можете вживати проактивних кроків для розвитку власного бренду.