Персональний бренд починається з мрії, яка стає вашим орієнтиром у світі можливостей. Саме ця мрія допомагає долати хейт та токсичність оточення. Адже завжди знайдуться ті, хто скаже, що вам щось не по силам, або поставлять під сумнів саму ідею, мрію, яка при вашій непохитній вірі, наполегливості та дієвості неодмінно втілиться в життя. Сумніваєтесь? А ви спробуйте! Почніть з малого. Що дасть вам впевненість та дозволить розправити крила.

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Пропоную розібрати на яскравому прикладі популярної в усьому світі американської співачки Стефані Джоанн Анджеліні Джерманотта – Lady Gaga. Вона є яскравим прикладом шляху від мрії до успішного персонального бренду. Леді Гага починала свій шлях без виразних вокальних даних і без підтримки оточення. Її відкрито висміювали та вважали за чоловіка, через епатажний образ.

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Леді Гага репетирує перед церемонією відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року 26 липня 2024 року в Парижі, Франція. Фото: Кевін К. Кокс/Getty Images

Проте, завдяки своїй наполегливості, вона створила власний унікальний стиль і стала всесвітньо відомою зіркою. Не лише співачкою, але й гарною акторкою. Неодмінно перегляньте фільми за її участі «Народження зірки» (2018), «Дім Ґуччі» (2021). Звісно, якщо ще не бачили. Досягнення Леді Гаги включають численні нагороди, зокрема, 13 премій "Греммі", "Оскар", "Золотий глобус" та багато інших. Її історія показує, що наполегливість і віра у свою мрію можуть долати будь-які перешкоди.

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Леді Гага під перед церемонією відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року 26 липня 2024 року в Парижі, Франція. Фото: Кевін К. Кокс/Getty Images

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Отже, як бачимо, будь-яка мрія буде піддана випробуванням. Але я підкажу вам основні складові, слідуючи яким, ви досягнете поставлених цілей.

Як правильно ставити цілі?

Конкретність: Чітко визначте, чого хочете.

У випадку з Леді Гага, була мрія усього її життя – стати співачкою.

Короткострокові та довгострокові: Балансуйте між тим, що можна зробити зараз, і великими мріями.

З ранніх років Гага захоплювалася музикою. У 4 роки вона без сторонньої допомоги вивчилася грі на фортепіано. Пізніше – стала переспівувати пісні Майкла Джексона та Сінді Лаупер, записуючи себе на касетний програвач. Далі були виступи у школі, згодом – нью-йоркських клубах.

Планування та дисципліна: Розробіть план і дотримуйтесь його кожного дня.

Леді Гага відшліфовувала свій талант у складі різних гуртів, а головне – навчилася мистецтву епатажу. Вихід на сцену в бікіні, яскравих блискітках, з зачіскою у формі ракети. Усе це заворожувало, дивувало, лякало глядачів. Але зробило свою справу – про неї почали говорити.

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Ваші мрії — ваша реальність. Своїм клієнтам як експерт зі створення та розвитку персонального бренду, я завжди акцентую увагу на тому, що особистий бренд – це довгостроково. Це ваш стиль життя. Все, що ви напрацювали – гарно ляже в основу. Те, що більше не матиме ваги для розвитку, залишиться досвідом. Що зможе ваш персональний бренд підсилити, потрібно далі відшліфовувати. Як коштовний алмаз, який згодом стане діамантом. І складові, які згадані вище, є загальною картиною мапи. Яка під час стратегічного планування набере змісту та чіткого плану до дій. На шляху до вашої самореалізації та втілення заповітних мрій.

В якості практичного завдання, яке вже сьогодні наблизить вас на крок до мрії (навіть, якщо ви її ще не сформували), пропоную вам виконати наступне завдання. Знайдіть для себе джерела натхнення. Зробіть список із 10 людей, бажано у вашій сфері інтересу, які вас мотивують. Подумайте, як ви вирішуєте розвивати свій персональний бренд, враховуючи їх приклад? Буду вдячна, якщо поділитися ними у коментарях. Адже ваші історії можуть стати натхненням для інших!

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Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.