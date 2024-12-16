Україна може перемогти Росію. Вона має мільйонне військо і не потребує додаткової мобілізації. Покійний професор Колумбійського університету Чарльз Тіллі казав, що "війни формують нації", і нинішня війна згуртувала українську націю. Українські солдати воюють не через страх і не за винагороду, як росіяни, а за свою Україну.

Чого бракує Україні для перемоги

Підтримка України з боку Заходу суттєва, але недостатня. Очевидна, але негласна ідея Заходу полягає в тому, щоб дозволити Україні вижити, але не перемогти. Це настільки ж аморально, наскільки й помилково. Президенту Росії Владіміру Путіну не потрібна українська територія. Йому потрібна перманентна війна, щоб залишатися при владі. Якщо він підкорить Україну, йому доведеться вести інші війни, а тому перемога України має вирішальне значення для безпеки Європи. Для Путіна погана війна краще, ніж хороший мир, тому що йому потрібна війна, щоб виправдати свої внутрішні репресії. Головною проблемою Росії є Путін – так само, як Башар Асад був фундаментальною проблемою Сирії.

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Ціль Заходу має бути потрійною: по-перше, перемога України; по-друге, поразка Росії; по-третє, зміна путінського режиму в Росії. На жаль, більшість західних лідерів не здатні навіть думати про останні дві цілі.

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Німецький Інститут світової економіки в Кілі, який веде корисний «Трекер підтримки України», зафіксував з 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2024 року фактичні європейські виплати як на військову, так і на бюджетну підтримку України в розмірі 125 мільярдів євро, а американські – 88 мільярдів євро. Європейці зобов'язалися виділити ще 116 мільярдів євро, а США – 31 мільярд євро. Європа поступово виконує свої фінансові зобов'язання, але вона повинна прискоритися.

На 2025 рік Путін має намір збільшити військові та безпекові витрати Росії на 176 мільярдів доларів, тобто до 41% видатків федерального бюджету або 9% ВВП, що становить 1,9 трильйона доларів. Реальні військові витрати, ймовірно, будуть ще вищими, оскільки Росія не визнає всі військові витрати як такі, і значна частина бюджетних витрат зараз засекречена, але значна частина з них розкрадається і використовується неефективно.

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У 2023 і 2024 роках Україна витратила на свою армію приблизно по 90 мільярдів доларів: 40 мільярдів із власного бюджету і 50 мільярдів у вигляді західних поставок озброєнь. Військові витрати України є набагато ефективнішими і набагато менш корумпованими, ніж у Росії, але у 2025 році Україні потрібно ще приблизно на 100 мільярдів доларів більше, щоб мати більший військовий бюджет, ніж у Росії, і перемогти її у війні.

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У нинішній світовій економіці це мізерна сума. Сукупний ВВП західних союзників України перевищує 50 трильйонів доларів, тож 100 мільярдів доларів – це менше 0,2% їхнього сукупного ВВП. Для Заходу було б абсолютною дурістю не надати такі кошти Україні. Це можна зробити багатьма способами. У західному світі грошей вдосталь, і питання лише в тому, де їх узяти.

Скільки коштів потрібно Україні для перемоги у війні

Сума, необхідна Україні, становила би лише чверть нинішніх статків Ілона Маска, які оцінюються в 400 мільярдів доларів. Розумного податку на такі статки Маска було б достатньо для перемоги України.

Норвегія має Пенсійний фонд або фонд суверенного добробуту у розмірі 1,7 трильйона доларів. Норвежці отримали величезну вигоду від підвищення цін на нафту і газ через війну в Україні. Норвегія, яка є рішуче проукраїнською країною, могла би спрямувати свої величезні прибутки від війни на озброєння України.

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Катар став великою державою на Близькому Сході, розгорнувши своє Катарське інвестиційне управління, хоча його капітал складає лише 500 мільярдів доларів.

Втім, очевидним джерелом є 300 мільярдів доларів резервів російського Центрального банку, заморожених на Заході, в тому числі близько 200 мільярдів, заморожених у банку Euroclear у Брюсселі. Немає жодних причин не заарештувати ці кошти і не передати їх Україні як репарації за російську війну. Половини з них у 2025 році достатньо, щоб повернути хід війни до перемоги України.

На щастя, у червні минулого року «Велика сімка» погодилася надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів під заставу цих заморожених коштів. Цього тижня, що похвально, адміністрація США виконала свою частину роботи, передавши Україні 20 мільярдів доларів через трастовий фонд Світового банку. ЄС, Японія, Велика Британія та Канада мають надати решту – 30 мільярдів доларів – до кінця цього року. Це чудово, але цього недостатньо.

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Настав час отримати всю суму. Україна повинна перемогти у війні, при цьому має загинути якомога менше українців.

За додаткові 100 мільярдів доларів Україна може купити все необхідне для своєї перемоги озброєння. США мають достатньо зброї – половина їхнього арсеналу списана і цілком придатна для використання, але знаходиться в пустелях Арізони та Невади. Просто доставте її! Американські виробники зброї люблять експорт, і Пентагон повинен сприяти його ліцензуванню.

Україна відновила свій статус великого виробника зброї. У вересні я розмовляв із Олександром Камишіним, який курує українську оборонну промисловість. Він стверджував, що у 2024 році Україна виробила і продала озброєнь – переважно у вигляді двох мільйонів безпілотників – на суму 10 мільярдів доларів, але вона має можливість виробити більше – на суму 20 мільярдів доларів. У 2025 році цей потенціал становитиме 30 мільярдів доларів – це чотири мільйони безпілотників різних типів, але Україні потрібні кошти.

Заходу краще стати серйозним і оголосити 2025 рік роком перемоги України над Росією. Для цього потрібно зробити лише кілька стратегічних кроків. Російські кошти мають бути арештовані і використані на закупівлю зброї для України.

Європа і США повинні зробити все, щоб у 2025 році Україна мала 200 мільярдів доларів на військові витрати. Тоді її перемога буде забезпечена.

Погляди, висловлені в статті, належать автору і не обов'язково відображають позицію Kyiv Post.