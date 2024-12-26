Тенденції швидко змінюються, і 2025 рік принесе нові виклики та можливості. Зараз пропоную розглянути основні тренди, які стануть визначальними для комунікацій найближчим часом.

Я взяла до уваги дані досліджень, які підтверджують ці прогнози.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Гіперперсоналізація комунікацій

У 2025 році персоналізація досягне нового рівня. Згідно з дослідженням Hootsuite, 71% споживачів віддають перевагу брендам, які пропонують персоналізований досвід. Це означає необхідність адаптувати меседжі під конкретні групи аудиторії, враховуючи їхні інтереси, потреби та цінності. От і скажіть після цього, що створення персонального бренду та його розвиток почекає до більш сприятливих часів.

Advertisement

Роль штучного інтелекту

AI продовжуватиме відігравати важливу роль у комунікаційній стратегії. Звіт Hootsuite вказує, що 45% компаній планують збільшити інвестиції у штучний інтелект для покращення комунікацій. Це означає використання чат-ботів для оперативного зворотного зв’язку з аудиторією, аналізу суспільних настроїв та створення персоналізованих інформаційних кампаній. Але що не кажи, чат-боти ще не замінять живого спілкування та налагодження особистого звʼязку з потенційним клієнтом. Тож на початковому рівні, щоб заощадити час та оперативно реагувати на запит - використовувати варто, а далі - комбінуйте. Штучний інтелект – це чудово, але попереду будуть ті спеціалісти, які вміло використовуватимуть його можливості. Більше про ШІ в контексті персонального бренду даю у своєму Telegram-каналі. Шукайте - Наталія Подгорна.

Advertisement

Метавсесвіт як новий канал комунікацій

Метавсесвіт стрімко перетворюється на платформу для взаємодії брендів та аудиторії. Hootsuite зазначає, що до 2025 року понад 30% брендів створять власні віртуальні простори у метавсесвіті. Це відкриває можливості для організації віртуальних зустрічей, презентацій та залучення молодої аудиторії. Хотілось би сказати, що живе спілкування залишиться мейнстрімом, але віртуальна реальність все більше витісняє його.

Advertisement

4. Розвиток віртуальної реальності (VR) та розширеної реальності (AR)

Зростання зацікавленості у використанні VR та AR у маркетингу та комунікаціях. Відтак, бренди можуть створювати імерсивний контент, який залучає аудиторію на новому рівні. Це коли споживач максимально взаємодіє та відчуває себе частиною зображеної ситуації чи події. 360-градусні відео, інтерактивні ігри та інше. Цей тип контенту широко використовується в різних галузях, включаючи маркетинг, освіту, розваги та інших. Його результати та напрацювання, я впевнена, ми побачимо дуже скоро.

5. Інклюзивність, людяність та етичні питання

Інклюзивність, людяність та етичні питання стануть визначальними у комунікаціях 2025 року. Бренди, які враховують різноманіття та створюють середовище, де кожен може відчути себе почутим, будуть на крок попереду. За даними Hootsuite, 64% споживачів очікують, що бренди активно демонструватимуть свою соціальну відповідальність. За даними KANTAR:

Advertisement

83% українців важливо чути про донати від бренду на ЗСУ та допомогу пораненим;

80% - про підтримку соціальних проектів;

64% - про підтримку національної культури, мистецтва, традицій.

Етичні питання, прозорість і чесність у комунікаціях стають обов’язковими елементами для побудови довіри.

Уникнення інформаційного перенасичення

Kantar також зазначає, що 28% українців свідомо зменшують перебування онлайн через перенасиченість інформацією. Важливо створювати якісний і лаконічний контент, який відповідає запитам аудиторії і не перевантажує її. Якщо раніше важливо було створювати багато контенту та регулярно його публікувати. То зараз зосередьтеся на її якості. Стислій, лаконічній та зрозумілій подачі. Тестуйте, цікавтеся у своєї аудиторії, що їй подобається. Будьте більш відкритими і не забувайте про глибину. Адже за спам вам швидко знайдуть заміну.

Advertisement

Голосові асистенти та подкасти

Підвищення популярності голосових асистентів і подкастів змінює підхід до створення контенту. У дослідженні Hootsuite зазначено, що 55% споживачів регулярно користуються голосовими помічниками для пошуку інформації. Це відкриває можливості розширення аудиторії через нові формати комунікації. У 2025 році аудіоформати стануть одним із основних способів споживання інформації. Компанії створюватимуть більше аудіореклами, запускатимуть власні подкасти та інтегруватимуть свій контент у голосові платформи, такі як Spotify, Alexa, Google Assistant та інші.

Advertisement

Зростання відеоконтенту короткого формату

Дослідження InMind свідчать, що українці активно використовують соціальні мережі для отримання новин. І Telegram та YouTube канали стають все популярнішими. Це варто враховувати при розробці стратегій побудови бренду та подальшої плідної комунікації. Платформи на кшталт TikTok і YouTube Shorts продовжуватимуть диктувати моду на короткі відео. Кружечки в Telegram набирають популярності. Цей інструмент дає відчуття тісної дружби та близького спілкування. Так, наче відео повідомлення було записано саме для тебе. У 2025 році бренди зосередяться на створенні креативного та швидкого контенту, який здатен за кілька секунд привернути увагу глядача. Також важливу роль гратиме інтерактивність відео, що дозволить аудиторії взаємодіяти з контентом у реальному часі.

Контент, що створюється користувачами (UGC)

User-Generated Content продовжуватиме набирати популярність. У 2025 році бренди ще активніше залучатимуть свою аудиторію до створення контенту. Це не лише економічно вигідно, але й допомагає створити атмосферу довіри та автентичності. Тому, коли я наголошую на необхідності формування персонального бренду, а багато хто думає, що це не про нього, то завіряю вас – автентичність, сильні сторони та експертність є у кожного. А отже і є ті, хто прислухатиметься до ваших порад і кому ви, як особистість, цікаві.

Кібербезпека в комунікаціях

Зі збільшенням обсягів персоналізованих даних зростає і важливість захисту інформації. Аудиторія все більше звертатиме увагу на те, як бренди забезпечують конфіденційність їхніх даних. Комунікація про безпеку стане важливою частиною довірливих відносин із клієнтами.

Комунікаційні тренди 2025 року відкривають широкі можливості для тих, хто прагне розвивати свій персональний бренд. Як експерт зі створення та розвитку персонального бренду у сфері політики, я допомагаю знаходити унікальну комунікаційну стратегію, враховуючи сучасні тренди та потреби аудиторії. Незалежно від вашої сфери діяльності, почніть будувати свій бренд вже сьогодні — майбутнє належить тим, хто діє.