Лікарня «Охматдит» потребує донорської крові

Центр донорства крові в київській дитячій лікарні «Охматдит» був пошкоджений під час того самого ракетного удару росіян 8 липня і тимчасово не працює.

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Хоча відділення та його офіси знаходяться відносно далеко від основного місця падіння ракети, вікна були вибиті, тому був ризик пошкодження дощовою водою дорогого обладнання та іншого майна всередині будівлі.

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Але зараз воно знову відкрите.

Медичний персонал тут завжди привітний, і я з радістю повертаюся і привожу з собою нових донорів крові. Приємно бачити, що все більше жінок зголошуються здавати кров.

На жаль, донорів крові все ще дуже мало. Багато донорів зараз або захищають країну на фронті, активно волонтерять, забезпечуючи армію всім необхідним, або виснажені та рідко можуть дістатися до центрів здачі крові.

Увага громадськості до «Охматдиту» та його відновлення після страйку була значною і залишається такою. На жаль, громадськість та донори стали свідками певних непорозумінь та скандалів. Люди не бачили результатів, а доля пошкоджених будівель залишалася незрозумілою.

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[Раніше Kyiv Post повідомляв, що Благодійний фонд «Охматдит - за здорове дитинство», який збирав кошти на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» після ракетного удару 8 липня, не планував перераховувати гроші на рахунки лікарні, а залишив їх собі. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко оголосив про відсторонення директора лікарні Володимира Жовніра від виконання обов’язків. ]

Користуючись нагодою під час мого останнього візиту, я поцікавився у медперсоналу про перебіг відновлення. Медики зараз більш оптимістичні щодо майбутнього. Розпочалися відновлювальні роботи всередині будівель, і головна мета - ізолювати кабінети та відділення до настання сильних морозів, щоб запобігти потраплянню вологи, холоду та іншим проникненням - була виконана.

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Знайомий лікар підтвердив, що хаос скандалів навколо реставрації, схоже, закінчився.

Подекуди вікна забиті фанерою, ДСП чи плитами OSB, подекуди - поліетиленовою плівкою, банерами чи іншими матеріалами. Проведена герметизація відділень, поверхів і приміщень, щоб пережити зиму, вологість і суворі погодні умови.

Але що мене найбільше розсмішило і нагадало про термін «стійкість», так це загальне бажання триматися і випромінювати позитив, демонструвати жагу до життя.

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На перилах пошкодженого будинку стояла скромна ялинка, скоромно прикрашена, і з гірляндами.

Сяяли вогні, і ялинка гордо стояла перед зруйнованою спорудою.

Це прекрасний символ сили - і людей, які там працюють, і людства в цілому.

Сподіваємося, що незабаром тут все буде відновлено, діти отримають лікування, а ті, хто влаштовує обстріли, перестануть існувати.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.