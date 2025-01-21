Іноді в новинах окреслюють певну подію, а часом інформаційні сайти надають дані, які багато чого пояснюють і вказують на ймовірний розвиток подій.

Українська національна енергетична компанія ДТЕК , що виробляє більшу частину електроенергії в країні та здійснює її розподіл, кілька днів тому оприлюднила пресреліз, який розвіяв хвилювання і припущення з приводу масованих атак Росії на українську енергосистему. Інформацію, на яку я посилаюся, була перевірена, тому в мене немає причин цьому не вірити. Вперше ми маємо достовірні дані про те, наскільки руйнівними є російськи обстріли українських електростанцій.

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Пошкоджена теплоелектростанція. Фото надане ДТЕК.

Ремонт теплоелектростанції. Фото надане ДТЕК. Advertisement

За даними ДТЕК, від початку війни росіяни 49 разів атакували та повністю виводили з ладу одну з українських ТЕС. За підрахунками компанії, у 2024 році Росія завдала десять масованих ударів по ТЕС, ще трьох ударів було завдано по інших ділянках енергосистеми, зокрема по центрах розподілу електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення деякі станції були атаковані понад 200 разів. Внаслідок таких дій станом на літо 2024 року було знищено 90% (!) потужностей ТЕС в Україні.

До речі, будь-який українець може це підтвердити, адже по всій країні регулярно відбуваються відключення електроенергії. Там, де я перебував, у липні та серпні світла не було по 8-14 годин на добу.

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Після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, Україна виробляє основну частину електроенергії на АЕС. До війни обсяг електроенергії, виробленої атомними електростанціями, становив близько 55%, але після російських атак цей показник, напевно (це моє припущення), іноді перевищував 80%. Україна – це не Афганістан чи В’єтнам (наприклад), а тому це велика проблема, оскільки в Україні багато промислових підприємств, і коли зникає електроенергія, виробництво припиняється. Тому теплоелектростанції є своєрідним буфером між мінімально доступним обсягом електроенергії та звичайним споживанням. Раніше гідроелектростанції були ще одним базовим джерелом електроенергії, на який Україна завжди могла покластися, але зараз їхні потужності зменшилися.

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Українці відновлюють енергосистему, щойно росіяни її руйнують.

Від того, скільки і з яким інтервалом працюють ТЕС, залежить не лише національна безпека України, а й те, чи матимуть мільйони людей світло і воду. Тож, окрім воєнного аспекту, є аспект суспільного добробуту. Спробуйте переконати виборців, що Росію можна зупинити, якщо вони місяцями кожного дня сидітимуть без світла.

Тут доречно згадати, що серед жертв російських ударів – четверо загиблих і 56 поранених працівників ДТЕК. З 4 000 енергетиків, які борються з наслідками російських атак, такий рівень втрат безпечніший, ніж у піхоті, але небезпечніший, ніж у підрозділі операторів дронів великої дальності.

Однак основна статистика така: з близько 25 ТЕС, повністю виведених з ладу внаслідок російських ракетних або (набагато рідше) дронових ударів цього року, понад 20 були відновлені та запущені. Українці відновлюють енергосистему, щойно росіяни її руйнують. Будьте впевнені, що поки ви це читаєте, українські енергетики після останніх ударів будують захисні споруди та замінюють блоки живлення, аби підготуватися до наступних атак. Було би набагато гірше, якби росіяни били частіше – але вони не мають змоги.

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Раніше я вже згадував, що росіяни у своїх дослідженнях Другої світової війни, схоже, не приділяли особливої уваги американо-британським бомбардуванням Німеччини та Японії, які довели, що у такий спосіб не можна досягти покори цивільних. Майже кожного разу інфраструктуру, яка зазнала руйнівних авіаударів, відновлюватимуть швидше, аніж нападник накопичуватиме ресурси для подальших атак. З часом знову і знову уражатимуться, а потім відновлюватимуться ті самі цілі. Певно, саме це і відбувається, коли росіяни завдають масованих ударів по українській енергосистемі.

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Один із показників того, що російські атаки не спрацюють – це кількість літаків, які вони піднімають у повітря для одного масованого удару. Зазвичай це близько 15-20 бомбардувальників і, ймовірно, така ж кількість одиниць допоміжної авіації. Один-два рази на місяць. Такі дані задокументовані з обох сторін. Я не розумію, як можна серйозно сприймати Росію як велику військову державу з такою кількістю бойових вильотів. Річ у тім, що цієї зими Росія збиралася «заморозити українців». Хіба не зараз мав би відбуватися енергетичний апокаліпсис в Україні?

Можливо, Росія мала такий намір, але менш ніж два десятки літаків, які завдають ударів у кращому разі кожні 20 днів, коли бригади ДТЕК невпинно працюють, (я чув) добре забезпечені запасними частинами від західних партнерів, мають резервні генеруючі потужності – тому я в середині січня сиджу в теплій квартирі в Києві. Є світло, інтернет, а напередодні росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами. Приблизно о шостій ранку. У мене світло не вимикалося, навіть не блимнуло.

Є інша річ, на яку варто звернути увагу після останнього удару по Києву. Певно, це були чотири ракети «Іскандер», дві з яких вдалося збити. Міноборони РФ стверджує, що ціллю був завод «Луч», який виробляє ракети та їхні компоненти, якими українці б’ють по росіянах у відповідь. Не вперше ворог атакує цей завод. Недоречно обговорювати завдані збитки, але безглуздо сподіватися, що після трьох років війни керівництво заводу залишить виробничі лінії в приміщеннях, які можуть бути зруйновані внаслідок ракетної атаки. На жаль, три людини загинули, ще десять зазнали поранень.

Так чи інакше, одна з перехоплених ракет впала на проїжджу частину прямо біля входу до станції метро «Лук’янівська», пошкодивши стіну будівлі та ресторан McDonald’s, що знаходиться поруч. Ця станція метро – досить людне місце, оскільки нею користується багато працівників оборонної галузі. У цьому районі також багато крамниць і різноманітних закладів. Саме тут у 1990-х роках відкрився перший в Україні McDonald’s. Не можу порівняти з Америкою, але таке розташування нагадує станцію метро Пентагон-Сіті Вашингтонського метро.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, об 11:56 – менш ніж за шість годин – українці розчистили більшу частину завалів і відновили роботу станції «Лук’янівська».

А тепер запитання: «Якби балістична ракета вибухнула біля входу до станції метро Пентагон-Сіті, забравши життя трьох і завдавши поранень десятьом американцям, наскільки швидко все б розчистили і знову відкрили станцію?»

Один із входів до станції метро Пентагон-Сіті.

Якщо серйозно, то дані ДТЕК – дуже переконливий доказ того, що російська кампанія з метою руйнування української енергетичної системи провалилася. Те саме відбуватиметься й надалі, тому що енергосистема країни та українці демонструють неабияку витривалість. Отже, запитання: чи дійде це до Путіна, і скільки ще росіяни запускатимуть ракети? Адже вигідно вдавати, що їхні сили переважають, сподіваючись, що впливові американці та європейці вважатимуть такий наратив політично зручним?

Більше полонених, ніж зазвичай

Заголовок досить оптимістичний, але не хочу вас обнадіювати тим, що на фронті все добре. Насправді минулого тижня я спілкувався з журналістами, депутатами, офіцерами у відставці та діючими військовими начальниками, які повторювали, що в ЗСУ скаржаться на керівництво, через яке загинуло багато солдатів, внаслідок чого Україна втрачає позиції. Просування росіян дещо сповільнилося, але протягом останнього тижня вони все ж таки мали незначні успіхи на полі бою.

Чи означає це, що ЗСУ зупинили зимовий наступ росіян, чи росіяни просто перепочивають, чи українські бійці втомилися від холоду та сирості й зробили перерву – побачимо.

Проте минулого тижня ми спостерігали, як ЗСУ здійснювали невеликі контратаки – і це не вперше. Але цього разу вони взяли в полон більше росіян, ніж зазвичай. Не можу сказати, чи це геніальна ініціатива, чи кардинальна зміна тактики, деморалізація росіян, чи просто збіг обставин. Якщо ЗСУ успішно виконують завдання, за один бій протягом тижня їм вдається взяти в полон з пів десятка росіян, а цього тижня в трьох боях вони взяли, здається, 35-40 полонених.

Один бій відбувся на Курському напрямку, де українські дрони зняли на відео, як росіяни захопили позицію, витягли солдатів з траншей, а після того, як ті здалися, застрелили двох українців.

Історія продовжилася, коли українські спецпризначенці перетнули лінію тепер уже російських позицій, знищили кількох росіян і взяли в полон п’ятьох, і ті відверто розповіли, що сталося напередодні. Виявилося, що це російська 40-а бригада морської піхоти – один із тих «елітних» спецпідрозділів, які брали участь у бойових діях ще наприкінці 2022 року. Один із полонених зізнався, що стріляв в українців, але запевнив, що виконував наказ. Тож тепер він матиме змогу добре ознайомитися з Нюрнберзькими принципами. Ось офіційне відео: