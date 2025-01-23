“Їх вбила Росія” – колаж із шести фотографій (українських) дітей – розлетівся по всьому світу в мережі X (колишній Twitter) і Facebook.

Він зачепив за живе, адже йдеться про найглибшу і найстрашнішу втрату нації – втрату її дітей, невинних жертв війни.

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Колаж викликав широкий резонанс, особливо після повідомлень про дев’ятьох дітей, які нещодавно загинули в Запоріжжі. Але для мене і мого друга дещо не було зрозумілим. Чому на колажі шість дітей, а не дев’ять? Хто вирішив, чиї фото мають бути в ньому?

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Відповідь була досить простою: цих дітей ніколи не існувало. Колаж був вигадкою, створеною штучним інтелектом і поширеною анонімними акаунтами, що ховалися за загадковими іменами користувачів.

У мережі X з’явилося ще одне творіння штучного інтелекту – дуже патріотичне зображення українських солдатів, які лежать під снігом у відкритому окопі, відпочиваючи на жовто-блакитних килимках. Це зображення, покликане викликати співчуття і стимулювати пожертви для української армії, викликало у мене скоріше скептицизм, ніж натхнення.

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По-перше, жоден солдат не буде виставляти такі яскраві кольори на відкритій місцевості, фактично рекламуючи свою позицію для ворожих безпілотників. По-друге, окопи в Україні зазвичай призначені для захисту солдатів від снігу та сторонніх очей, а не для того, щоб виставляти їх напоказ. А далі – деталі: незрозуміла форма та неіснуючі «автомати».

Такі зображення можуть досягти міжнародної аудиторії, тоді як власна цифрова екосистема України, особливо в широко використовуваній соцмережі Facebook, кишить подібним сентиментальним контентом зі штучним інтелектом. Ці пости часто мають на меті викликати симпатію до українських військових, але наративи, що їх супроводжують, незграбні та інфантильні.

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Наприклад, один акаунт регулярно публікує згенеровані штучним інтелектом зображення солдатів із підписами на кшталт того, що вони святкують день народження наодинці, без торта і гостей. Схоже, що цей акаунт підтвердив дні народження цілої бригади. Проте ці пости збирають тисячі лайків і поширень, хоча є підстави підозрювати, що певну роль у цьому відіграють ботоферми.

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Інша тенденція – створені штучним інтелектом зображення українських військовослужбовиць, особливо у складних військових ролях, наприклад, льотчиць. Деталі промовисті: сфабрикована уніформа, літаки, зібрані з різних епох і країн, імена на уніформі, які варіюються від нерозбірливих до виразно американських, або навіть написані загадковим, інопланетним шрифтом.

Усі вони просять привітати їх з днем народження, бо вони, мовляв, залишилися на самоті в цей важливий день. «Мене ніхто не привітав», – читаємо співчутливий підпис до майже кожного фото, і люди долучаються до привітань добрим словом.

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Тривожить те, наскільки легко можна заробити на цих вигадках. Шахрайство вже стає великою проблемою в українській цифровій сфері. Нещодавно правоохоронці затримали двох чоловіків, які виманили майже $59 000 через фальшиві донати на ЗСУ, хоча й без допомоги штучного інтелекту. Уявіть, наскільки ефективнішими – і складнішими для виявлення – можуть стати такі шахрайські схеми із залученням АІ.

Абсурдність контенту, створеного штучним інтелектом, може як розважати, так і насторожувати. Є десятки двійнят і трійнят, яким чомусь усім по 75 років і які все життя відслужили в українській армії – навіть тоді, коли вона була частиною Радянського Союзу. І їх теж ніхто не вітає з днем народження.

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Цей надмірний патріотизм може призвести до недовіри, ставлячи під сумнів події, що відбуваються в Україні. Чи справді українські солдати танцюють у Тік-Ток? Чи справді українським збройним силам бракує коштів? Чи справді солдати настільки непрофесійні, що користуються кольоровими карематами і сплять у відкритих окопах?

Проте навіть найнеймовірніші зображення можуть викликати захват від креативності. Візьміть, наприклад, пекаря, який зліпив з тіста коня – це так красиво, захопливо і зовсім невинно.

Але не все так невинно. Підписи, що супроводжують ці зображення, часто містять ознаки чогось ворожого. Зрусифіковані українські слова та неправильні граматичні відмінки вказують на те, що деякі з цих творінь можуть походити не від щирих, а введених в оману українців. Натомість, на них можуть бути “відбитки пальців” російських агентів.

Нещодавно Владімір Путін оголосив впровадження штучного інтелекту національним пріоритетом, назвавши його «вирішальним інструментом розвитку». Окрім збору шахрайських пожертв, цей інструмент може сприяти створенню цілих онлайн-спільнот, поширенню неправдивих наративів і культивуванню недовіри.

Поки що штучний інтелект перебуває в зародковому стані, але він вже змінює соціальні медіа, проникаючи з вражаючою швидкістю на такі платформи, як TikTok та Instagram. Його потенціал для використання величезний і поки що мало вивчений.

Але одне можна сказати напевно: Україна стала полігоном для випробування цих нових технологій, так само, як і для попередніх хвиль російських кампаній дезінформації – від телебачення до ботоферм. Без узгоджених зусиль з інформування громадськості про реалії та ризики штучного інтелекту Україна ризикує програти битву за серця та уми своїх громадян.

Погляди, висловлені в статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.