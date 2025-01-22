Сьогодні, 22 січня, ми згадуємо дві дуже важливі події в новітній історії України: 107-у річницю проголошення незалежності України в Києві тодішнім парламентом країни - Центральною Радою; та 106-у річницю підписання Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

На жаль, перша з них досі не визнана на офіційному рівні, як того вимагає її значення. Особливо з огляду на нинішню війну Росії на знищення української державності та ідентичності, а також абсурдні заяви Путіна про те, що українська держава була створена в результаті помилкової політики Леніна.

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Безперечно, 22 січня 1918 року є ключовою датою, пов’язаною зі створенням сучасної незалежної української держави. Тому вона має бути головною датою, в яку святкується українська незалежність. Але...

У 1918-20 роках українці боролися за свою незалежність проти російських “білих” і “червоних” сил і врешті-решт зазнали поразки від більшовиків та їхньої Червоної армії. Радянська влада була встановлена на більшій частині України на наступні 70 років, причому Польща спочатку взяла під свій контроль Західну Україну.

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Хоча частина, що перебувала під владою Москви, номінально стала незалежною радянською республікою, яка “добровільно” приєдналася до “радянської” - читай з російським домінуванням - комуністичної федерації, СРСР, вона по суті залишалася російською колонією.

За радянських часів проголошення незалежності України у 1918 році та її визнання у лютому того ж року у Брест-Литовському договорі Центральними державами - Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною, а наступного місяця навіть Радянською Росією - навмисно замовчувалося.

Але у великій українській діаспорі, вільній від московських порядків, 22 січня щороку святкували як День незалежності України.

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Коли на початку 1990-х років радянська система остаточно розпалася, значення 22 січня 1918 року було навмисно применшене комуністичною більшістю в залишковому радянському українському парламенті

Змушений 24 серпня 1991 року, після невдалої спроби путчу прихильників жорсткої лінії в Москві, проголосити незалежність України, цей все ще домінуючий блок не захотів визнати, що Україна підтверджує незалежність, проголошену її демократичним і некомуністичним парламентом у 1918 році.

Замість того, щоб наголошувати на спадкоємності, оновленні та відновленні, але побоюючись можливої відплати з боку нації, яка нарешті скинула з себе російські кайдани, депутати-комуністи намагалися підтримувати фікцію, що вони самі вперше створили незалежну українську державу.

Таким чином, вже понад 30 років у пострадянській незалежній Україні 24 серпня офіційно відзначається як День незалежності країни.

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За інерцією чи свідомим уникненням чутливої теми, значення того, що сталося 22 січня 1918 року, неодноразово затьмарювалося фокусом на тому, що сталося рівно через рік.

22 січня 1919 року представники відповідних обложених незалежних республік проголосили об’єднання Центральної та Західної України, в той час як вони все ще боролися проти росіян на сході та поляків на заході.

Звичайно, це теж важлива історична, символічна дата. Але святкування “Дня Соборності” за таких різних президентів, як Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович і Порошенко, культивувалося таким чином, що продовжувало затьмарювати значення проголошення незалежності на початку 1918 року.

Навіть у 2018 році, на сторіччя проголошення незалежності України, тодішній “патріотичний” президент Петро Порошенко не зміг підкреслити її значення.

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Цього року президент Зеленський знову не наголосив на тому, що Україна проголосила свою незалежність ще на початку 1918 року, а спроба об’єднати Західну та Центральну Україну в одну суверенну державу логічно відбулася роком пізніше. Що в цей проміжок часу УНР перебувала у стані війни, захищаючи свою свободу як з червоними, так і з білими імперіалістичними російськими військами.

Причини корисливої історичної амнезії з боку офіційного Києва до цього часу можна до певної міри зрозуміти, але не виправдати. Але викликає подив те, що представники численної української діаспори, яка вже понад століття прагне не лише зберегти українські культурні традиції та національну ідентичність, а й поширювати правду про прагнення нації до свободи, вочевидь, також перестали наголошувати на тому, що 22 січня слід вважати Днем незалежності України.

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У своєму прес-релізі в цей час минулого року Світовий конгрес українців (СКУ) пристосувався до офіційного наративу Києва про те, що 22 січня є Днем Соборності України, ігноруючи те, що сталося роком раніше.

Як нинішня українська президентська адміністрація і парламент, так і СКУ, мабуть, забули, що 22 серпня 1992 р. голова українського уряду в екзилі, який представляв спадщину 1918 р., Микола Плав’юк, офіційно передав свої повноваження та символічні атрибути першому Президенту пострадянської незалежної України Леоніду Кравчуку, тим самим офіційно визнавши, що вона є законною правонаступницею УНР.

Ця “забудькувата”, а по суті безвідповідальна поступка силам, які прагнули переглянути і спотворити сучасну історію України, є неприпустимою помилкою, яку необхідно виправити.

Війна Росії проти України, підкріплена абсурдними імперіалістичними аргументами - відродженими Путіним та його шовіністичними ідеологами і пропагандистами - про те, що українці не існують як окрема нація і не мають права на самовизначення, державність, власну мову, культуру чи історію, а також на ідентифікацію з рештою Європи, має змусити нас переглянути підхід до новітньої історії України, насамперед її власне керівництво.

Звільнення від російської імперіалістичної залежності вимагає протистояння та очищення України від російських історичних та культурних наративів, які нав’язувалися протягом століть і перешкоджали розвитку самоідентифікації України та належному розумінню її закордоном.

Не підкреслюючи значення 22 січня 1918 року та війни за незалежність України, яка тривала у різних формах до 1920 року, увічнюється хибне враження, що те, що сталося після падіння царської Російської імперії, було просто російською “громадянською війною”.

Іншими словами, суто внутрішньою російською справою, яка ігнорує боротьбу України за свободу та деколонізаційні зусилля, які вона представляла.

Однак у 1917-18 роках українці обрали незалежність і демократію західного зразка. Росія обирала між імперіалістичними авторитарними білими силами та тоталітарним хижацьким більшовизмом, який утвердився як агресивна, антидемократична та російськоцентрична комуністична система. Для українців така самоідентифікація на цьому історичному етапі має слугувати джерелом гордості та натхнення.

Київські студенти та курсанти, які героїчно ризикували життям у Крутах 19 січня 1918 року, захищаючи щойно проголошену свободу України від російських більшовиків, очевидно, усвідомлювали значення того, що було проголошено Центральною Радою тижнем раніше.

Коротше кажучи, не применшуючи значення 24 серпня 1991 року в історії України, 22 січня також слід відзначати як державне і громадське свято - як дату, коли народилася сучасна незалежна Україна, яка через рік зробила спробу консолідуватися в єдину демократичну європейську державу.

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