Ми перебуваємо в сюрреалістичному світі, де США більше не захищають світовий порядок. Американські політики, схоже, більше не зацікавлені в геополітичному статус-кво. Життєво важливо зрозуміти, що хаос – це нова норма. Заклики до чільних діячів нинішньої американської адміністрації втримати міжнародний порядок від розпаду навряд чи призведуть до суттєвих змін у їхній політиці.

Дональд Трамп любить хаос

Чому? Дональд Трамп процвітає в хаосі. Він є одним із найпалкіших прихильників зміни світового порядку. Просто подивіться на те, що він робить. Його тарифи, запроваджені проти Канади, Китаю та Мексики, можуть бути лише першим залпом. Завуальовані військові погрози проти Канади, Панами та Гренландії свідчать про те, що Дональд Трамп має імперські амбіції, ступінь яких не визначений.

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Концепція американської винятковості глибоко вкорінена в психіці американців. Америка має бути сяючим містом на горі. Багато хто в США вважає, що їхня країна має прометеївське завдання – просвітити світ. Особливий статус США означає, що їм не потрібно дотримуватися тих самих правил, що й решті світу.

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Американська винятковість - це стиль Трампа

Трамп просто перекручує ідею американської винятковості на догоду своїм імперським інтересам. Виглядає так, що в голові Трампа страх і повага йдуть пліч-о-пліч. Таке мислення добре розуміє Владімір Путін. Трамп активно домагається зміни глобального геополітичного устрою, щоб перекроїти світ за своїм образом і подобою. Він, схоже, вважає, що для того, щоб виник новий глобальний порядок, спочатку потрібен глобальний безлад.

Це тривожний хід думок, але скидається на те, що він хоче, щоб світом фактично управляла велика трійка (Китай, Росія і США) – кожна зі своєю сферою впливу. І ще неясно, як це відобразиться на ситуації в Україні, Європі та світі.

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Новий світовий непорядок

Ми насолоджувалися вісьмома десятиліттями відносного миру з 1945 по 2022 рік. В осяжному майбутньому ця стабільність не повернеться. Від владних кабінетів і великих геополітичних шахівниць до звичайних людей, що йдуть по вулиці, – ми всі відчуваємо глобальний хаос по-своєму. Фінансові кризи, тероризм, війни, пандемії – в повітрі витає неспокій.

Використання транзакційності Трампа на нашу користь

Нам потрібно знайти спосіб використати транзакційність Трампа на свою користь. Зосередження на недоліках Трампа нам не допоможе. Всі ми знаємо, які вони. Використання його схильності до укладання угод на нашу користь – це єдиний спосіб забезпечити хоча б якусь стабільність у нашому тривожно нестабільному світі. Допомога Україні у збереженні її державності є важливою частиною досягнення глобальної стабільності.

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Мирний план Кіта Келлоґґа

5 лютого спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлоґґ, оголосив, що планує відвідати Мюнхенську безпекову конференцію 14-16 лютого, на якій, як очікується, він представить план припинення війни в Україні.

Але яким би не був цей план, він навряд чи змусить Росію здригнутися. Слід пам’ятати, що це та сама людина, яка заявила про необхідність проведення президентських і парламентських виборів в Україні, особливо у разі припинення вогню. Зацикленість США на проведенні виборів в Україні замість того, щоб спочатку врятувати життя українців, викликає глибокий подив. Здається, що в адміністрації Трампа, як і в адміністрації Байдена, існує небезпечна підводна течія замирення з Путіним ціною життів українців.

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ЦИТАТА: Якщо Україна виживе, у нас є шанс відновити якийсь глобальний порядок. Якщо Україна припинить своє існування, світовий геополітичний порядок повністю зруйнується.

Угода щодо рідкоземельних мінералів

Дональд Трамп також має нову ідею угоди між Україною та США, а саме: продовження американської військової підтримки в обмін на привілейований доступ США до рідкоземельних металів України. Ключове слово тут – привілейований. Ексклюзивний доступ до українських рідкісних мінералів прямо на порозі Московії дуже принизив би її.

Але які гарантії того, що адміністрація Трампа дотримається своєї частини угоди, і вона не перетвориться на ще один Будапештський меморандум? Щойно США отримають рідкісні корисні копалини, вони можуть просто проігнорувати українські вимоги щодо зброї, і українці не зможуть нічого з цим вдіяти. Чи є надійний спосіб уникнути такого сценарію?

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Можливо, було б розумно мати два паралельні підходи: вести переговори з Трампом і неофіційно готуватися до потенційного найгіршого сценарію, коли американська допомога Україні повністю припиниться, а Америка стане відкрито ворожою до України силою.

Єдиний спосіб убезпечити українську державність навіть у цьому випадку – це повернути або розробити власну ядерну зброю, як заявив президент Зеленський. Проблема в тому, що, як ми знаємо, повернення України до статусу ядерної держави є абсолютно неприйнятним для так званої «великої трійки».

Настирливий Пєсков

Нещодавно прессекретар президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков заявив, що завуальоване прохання Зеленського надати Україні ядерну зброю є божевіллям. Назвати заяву Пєскова абсурдною було б дипломатично, враховуючи кількість ядерних погроз Україні, Європі та, власне, всьому світу, висловлених провідними російськими пропагандистами. На російському державному телебаченні нічого не говориться без мовчазної згоди Кремля. Пєскову, схоже, доручили носити маску розсудливості. Він завжди виглядає спокійним і зібраним.

Але це той самий надокучливий Пєсков, який за тиждень до повномасштабного вторгнення запевняв світ, що Росія ніколи ні на кого не нападає. Ніхто, хто має хоч краплю розуму, не може сприймати російські заяви всерйоз. Російські офіційні особи вже навіть не брешуть, це навіть гірше. Схоже на те, що вони або божевільні, або їм просто байдуже, тому що вони знають, що мільйони корисних ідіотів і проплачених маріонеток просуватимуть їхній наратив у всіх соціальних мережах, яким би абсурдним він не був.

Зробити Америку знову великою (MAGA) – що це означає?

Демони імперського мислення повернулися. Це сюрреалістично, але ми тут, у 2025 році. Трамп загіпнотизував близько 80 мільйонів американців, пообіцявши їм зробити Америку «знову великою». Мало хто задається питанням: що саме він має на увазі під «зробити Америку знову великою»? Сталін буцімто запитував про кількість дивізій Папи Римського. Правда це чи ні, але запитання Сталіна віддзеркалює мислення Трампа. «У нас найпотужніша армія в світі, чому б нам просто не використати її, щоб отримати те, що ми хочемо? До біса міжнародне право».

Це подобається більшості прихильників Трампа. Це подобається Путіну. Навряд чи це ізоляціоністська позиція, яку пропонує президент США. Як і у випадку з надією і змінами Обами, кожна людина проєктує власне уявлення про те, що для неї означає зробити Америку знову великою. Ця проєкція не обов’язково має збігатися з баченням Трампа свого президентства.

89 секунд до опівночі

Якщо Україна виживе, у нас є шанс відновити якийсь глобальний порядок. Якщо Україна припинить своє існування, глобальний геополітичний порядок повністю зруйнується. Ситуація буде погіршуватися в глобальному масштабі, поки всі ми не опинимося в похмурому глобальному паноптикумі, яким керуватимуть авторитарні маніяки.

Або ще гірше – ядерна зима. Це не «українська пропаганда» і не паніка. 28 січня 2025 року Bulletin of the Atomic Scientists (Бюлетень вчених-атомників) написав: «Ближче, ніж будь-коли: зараз 89 секунд до опівночі. Оскільки світ вже знаходиться в небезпечній близькості від прірви, рух навіть на одну секунду слід сприймати як вказівку на надзвичайну небезпеку і чітке попередження про те, що кожна секунда затримки в зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи».