Росіяни залишили мешканців окупованих територій Запорізької області без зарплат, пенсій та соціальних виплат.

Про це повідомляє мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«Ані пенсій, ані зарплат – у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області рф знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників», – сказав він.

Повідомляється, що поки гауляйтер Євген Балицький обіцяє на камери пропагандистів, що “все социальные обязательства будут выполнены”, люди розповідають, що співробітники водоканалу у Мелітополі не отримують зарплатню вже півтора місяця, а колектив музичної школи – місяць викладав задарма.

Також, за словами Федорова, затримують пенсії та дитячі виплати.

«Бодай якось утримувати ТОТ окупантам стає все складніше. Чекаємо на звільнення наших людей», – додав міський голова.