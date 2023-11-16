Росіяни залишили мешканців окупованих територій Запорізької області без зарплат, пенсій та соціальних виплат.
Про це повідомляє мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
«Ані пенсій, ані зарплат – у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області рф знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників», – сказав він.
Повідомляється, що поки гауляйтер Євген Балицький обіцяє на камери пропагандистів, що “все социальные обязательства будут выполнены”, люди розповідають, що співробітники водоканалу у Мелітополі не отримують зарплатню вже півтора місяця, а колектив музичної школи – місяць викладав задарма.
Також, за словами Федорова, затримують пенсії та дитячі виплати.
«Бодай якось утримувати ТОТ окупантам стає все складніше. Чекаємо на звільнення наших людей», – додав міський голова.
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