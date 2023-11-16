Президент США Джо Байден назвав зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "конструктивною і продуктивною", Також відомо, що лідери домовилися, зокрема, про відновлення військових зв’язків і боротьбу з наркотиками.

Про це Джо Байден розповів на прес-конференції.

«Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії припинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт в Газі», – заявив Байден.

Відповідаючи на запитання, чи довіряє він Сі, Байден сказав: "Довіряй, але перевіряй, як каже стара приказка. Саме так я і роблю". Він охарактеризував відносини між США і Китаєм як "конкурентні".

Байден також підкреслив відновлення комунікацій між Китаєм і США.

"Ми повернулися до прямих, відкритих, чітких і зрозумілих комунікацій", - сказав Байден під час прес-конференції за підсумками саміту з Сі Цзіньпіном.

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"Життєво важливі прорахунки з будь-якого боку можуть спричинити справжні проблеми з такою країною, як Китай, або будь-якою іншою великою країною".

Дві країни поступово відновлюють комунікації після того, як Пекін розірвав ці зв'язки в серпні 2022 року, після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

Байден заявив, що лідери домовилися бути готовими відповісти на телефонні дзвінки, якщо хтось із них захоче поговорити в майбутньому.