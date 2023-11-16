Російську Федерацію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме", — написав він у Твіттері.

Треба зауважити, що Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.

Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.

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Росія входила до групи ІІ "Східна Європа", від якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).

КиївПост
КиївПост
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