Російську Федерацію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
"Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме", — написав він у Твіттері.
Треба зауважити, що Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.
Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.
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Росія входила до групи ІІ "Східна Європа", від якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).
For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023
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