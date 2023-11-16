На окупованій Запорізькій АЕС 14 листопада стався частковий блекаут через дії російських військ.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Вказано, що відбулося знеструмлення на 6-му енергоблоці ЗАЕС. Запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали протягом 90 хвилин.

Протягом цього часу окупаційне керівництво захопленої електростанції з'ясовувало причини блекауту та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели некомпетентні дії росіян.

Частковий блекаут підтверджують інспектори МАГАТЕ, які перебувають на окупованій ЗАЕС.

"Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов", - наголошують в "Енергоатомі".

У компанії зауважують, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й інших держав.

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На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13-у ротацію наглядачів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України тричі намагалося звільнити Запорізьку АЕС від росіян, розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю NV.ua.