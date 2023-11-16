Зазначається, що мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України "продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

Операції здійснювали воїни “Стугни” та “Братства” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР. На відео - їхня підготовка та пересування на гідроциклах Чорним морем.

Головне управління розвідки (ГУР) показало в четвер, 16 листопада, унікальні кадри, на яких видно, як українські бійці проводили рейди на території тимчасово окупованого Криму.

На кадрах відео можна спостерігати за кожною деталлю нічної підготовки спецпризначенців. Зокрема показується, як розвідники складають план, наносять позначки на карту, готують спорядження та нарешті виходять у море на гідроциклах та надувних човнах.

4 жовтня стало відомо, що спецпризначенці десантувалися в Криму та вдарили по російських військах. У жорстокому бою російська армія зазнала серйозних втрат. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру, що передбачала певні заходи на території й повернення групи назад.

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Нагадаємо, що 24 серпня, в День Незалежності України, близько 5 години ранку українські спецпризначенці висадились на території Кримського півострова. Операція відбувалась за участі ВМС України.

Під час виконання завдання українські спецпризначенці вступили в боєзіткнення з підрозділами російської армії. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, була знищена ворожа техніка. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.