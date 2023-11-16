"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", — сказав Умєров.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

Нагадаємо, що колишнього командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка звільнили за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Тоді Віктор Хоренко, якого президент Володимир Зеленський 3 листопада звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій, заявив, що про свою відставку дізнався з медіа.

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"Причини особисто не знаю. Дізнався про це зі ЗМІ. Спілкувався також з головнокомандувачем ЗСУ, який також пояснити мені цього не зміг", - розповів екс-очільник ССО.

За словами Хоренка, головнокомандувач ЗСУ мав робити відповідне подання, однак сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив.