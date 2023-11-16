Міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України полковника Сергія Лупанчука.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

Разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним вони передали полковнику Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", — сказав Умєров.

Нагадаємо, що колишнього командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка звільнили за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Тоді Віктор Хоренко, якого президент Володимир Зеленський 3 листопада звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій, заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. 

Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо
Більше по темі

Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо

У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

"Причини особисто не знаю. Дізнався про це зі ЗМІ. Спілкувався також з головнокомандувачем ЗСУ, який також пояснити мені цього не зміг", - розповів екс-очільник ССО.

За словами Хоренка, головнокомандувач ЗСУ мав робити відповідне подання, однак сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
13 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Хроніка українського наступу. 16 листопада: Тривають вбивства мирних громадян
Далі » На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут через дії росіян