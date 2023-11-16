Президент Володимир Зеленський 16 листопада зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. Український лідер наголосив на важливості того, що перший офіційний візит на посаді Камерон здійснив саме до України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства", - сказав Зеленський.

Завдяки оборонній співпраці з Великою Британією, зокрема, щодо далекобійної зброї ЗСУ мають змогу ефективно захищатися від нападу агресора, підкреслив глава держави. А напередодні зимового періоду ще одним важливим пріоритетом є посилення української системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Окрім цього, український президент та очільник британського МЗС говорили про безпекову ситуацію в Чорному морі та спільні зусилля щодо функціонування альтернативного "зернового коридору", в тому числі з упровадження страхування цивільних суден, що ним проходять.

Сторони скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх та двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру, напрацювання безпекових гарантій та розвиток ухваленої G-7 на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Зеленський та Камерон також обговорили питання євроінтеграції України й підтримки Великою Британією вступу нашої держави до НАТО.

Нагадаємо, у понеділок в рамках перестановок в уряді Ріші Сунака 75-й прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон був призначений на посаду міністра закордонних справ Об'єднаного королівства.