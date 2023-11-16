За відсутності будь-яких офіційних даних щодо кількості загиблих українських військових група, очолювана істориком та волонтером-дослідником, провела власну оцінку кількості військовослужбовців, яких втратила Україна за майже 21 місяць повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Reuters.

Група назвала цифру приблизно в 24 500 «бойових і небойових» втрат, не рахуючи 15 000 військових, які вважаються зниклими безвісти (більшість з яких, як вважається, загинули).

Загалом група вважає, що реальна загальна кількість українських загиблих військових перевищує 30 000.

Вони також вважають, що близько 100 000 українських військових отримали поранення під час цієї війни, і нагадують, що історично поранених під час воєнних дій було втричі більше, ніж загиблих.

У вівторок в українському журналі «Тиждень» історик Ярослав Тиченко та волонтер Герман Шаповаленко опублікували результати дослідження Шаповаленка «Книга пам’яті».

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Офіційні дані про кількість загиблих на війні українців, як відомо, поки недоступнію Київ з політичних міркувань не оприлюднює ці цифри, аби не посилювати втому та занепокоєність у суспільстві через тривалу війну. Тому журналісти намагалися провести незалежне дослідження щодо кількості українських військових, загиблих від початку повномасштабного вторгнення.

У серпні, посилаючись на анонімні джерела в США, New York Times оприлюднила власну оцінку – 70 000 українських військових, загиблих у ході воєнних дій, і близько півмільйона загиблих з обох сторін.

24 вересня Комісія ООН з прав людини підрахувала кількість жертв серед мирного українського населення з початку війни: 9701 убитих і 17748 поранених.

Українська влада наразі щоденно оновлює цифри лише російських втрат (які Kyiv Post публікує на своєму веб-сайті). Остання офіційна кількість загиблих російських військових становить 314 290 осіб. Раніше цього місяця українське Міністерство оборони заявило, що тільки в жовтні Росія втратила 22 920 військовослужбовців. Нагадаємо, що за 10 років війни в Афганістані Росія втратила приблизно 15 000 військових.