Росія продовжує свою широкомасштабну військову агресію і сподівається протриматися довше, ніж Україна.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Це війна на виснаження. Це не безвихідь, але потрібно багато часу... Росія думає, що може протриматися довше за Україну. Проте я маю підстави вірити, що наша підтримка допоможе Україні протриматися довше за Росію", - зауважила премʼєрка.

На її думку, люди, в такому протистоянні ключовими чинниками є ресурси та бойовий дух. У цьому контексті вона зауважила, що Сполучені Штати Америки та країни Європи допомагають тренувати військових ЗСУ на території своїх країн.

"Європа навчає від 30 до 40 тисяч військових. Якщо стільки ж тренує Америка, то це 80 000 тренованих солдатів проти строковиків, які Росія кидає в бій. Отже, ми можемо бути витривалішими, ніж Росія з точки зору людей", - пояснила Каллас.

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Вона також звернула увагу на те, що сукупний ВВП Європи перевищує російський у 7 разів. До того ж, Росія перебуває під міжнародними санкціями, що негативно впливає на її бюджет.

"Вони втратили третину свого бюджету і не можуть нічого отримати ззовні. Вони мають проблеми", - сказала естонська прем'єрка.

За словами Каллас, оборонний бюджет країн-учасниць коаліції "Рамштайн" у 13 разів більший, ніж у Російської Федерації.

Крім того, очільниця естонського уряду впевнена, що у бійців Сил оборони України бойовий дух вищий, ніж у російських військ.

Нагадаємо, коментуючи інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню The Economist, прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков заперечив його заяву про те, що майже дворічна повномасштабна війна в Україні зайшла у глухий кут.

"Ні, вона (війна, - ред.) не зайшла в глухий кут", – заявив журналістам Пєсков, додавши: "Росія неухильно виконує спеціальну військову операцію. Всі цілі, які були поставлені, повинні бути виконані".