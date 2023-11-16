Російську військову частину, яка є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів і стрілецької зброї, вночі 16 листопада атакували безпілотники, внаслідок чого зайнялася пожежа.
Як повідомляє незалежне російське медіа ASTRA, з території військової частини, розташованої у Волгоградській області РФ, вночі було евакуйовано 630 осіб, серед них - 379 військовослужбовців, 251 цивільний працівник і 3 дитини.
Українська розвідка повідомила, що Росія втратила ще один арсенал унаслідок сьогоднішньої пожежі. Андрій Юсов, представник української розвідки (ГУР) в коментарі українському виданню hromadske не зміг ані підтвердити, ані спростувати причетність України до цієї пожежі.
Втім, він натякнув, що йдеться про арсенал Головного ракетного-артилерійського управління Міноборони Росії військової частини № 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів.
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Місцеві жителі повідомляють, що спочатку чули характерний для безпілотника звук, далі вибух, а потім почалась пожежа.
Як повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров, на території військової частини сталася пожежа, але причини він не вказав.
"На території однієї з військових частин біля селища Котлубань сталося загоряння. Пожежу оперативно локалізували і загасили силами протипожежної служби регіону, МЧС і Міноборони. Постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає", - сказав він.
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