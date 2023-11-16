Російську військову частину, яка є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів і стрілецької зброї, вночі 16 листопада атакували безпілотники, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Як повідомляє незалежне російське медіа ASTRA, з території військової частини, розташованої у Волгоградській області РФ, вночі було евакуйовано 630 осіб, серед них - 379 військовослужбовців, 251 цивільний працівник і 3 дитини.

Українська розвідка повідомила, що Росія втратила ще один арсенал унаслідок сьогоднішньої пожежі. Андрій Юсов, представник української розвідки (ГУР) в коментарі українському виданню hromadske не зміг ані підтвердити, ані спростувати причетність України до цієї пожежі. 

Втім, він натякнув, що йдеться про арсенал Головного ракетного-артилерійського управління Міноборони Росії військової частини № 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів.

В Росії Буданова оголосили в розшук 
Більше по темі

В Росії Буданова оголосили в розшук 

Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

Місцеві жителі повідомляють, що спочатку чули характерний для безпілотника звук, далі вибух, а потім почалась пожежа.

Як повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров, на території військової частини сталася пожежа, але причини він не вказав.

"На території однієї з військових частин біля селища Котлубань сталося загоряння. Пожежу оперативно локалізували і загасили силами протипожежної служби регіону, МЧС і Міноборони. Постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає", - сказав він.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
13 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній В уряді Естонії заявили, що війна РФ проти України - на виснаження
Далі » Класичний Каразінський університет: рефлексії про нову місію до 219-ї річниці заснування