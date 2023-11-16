Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогом  іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Forbes.

Камишін зазначив, що нині саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни та в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво і зараз десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", — розповів міністр.

Він зауважив, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. 

"Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання", – сказав він.

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Міністр додав, що зараз не мовиться про інтеграцію "Укроборонпрому" з бізнесом, але держзавод допомагає приватним дроновим компаніям.

"У цьому плані "український "шахед" з'явився саме на державному заводі", — підсумував посадовець.

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