Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські диверсанти не залишають спроб прорвати кордон у Сумській області, в той час як на кордоні Харківської та Чернігівської областей ДРГ росіян не такі активні.

"Ворог активно за останній час, як і раніше, застосовує ДРГ на Сумському напрямку. Ще раніше ДРГ фіксувалися на Чернігівщині, Харківщині. Але останнім часом саме Сумщина "приваблива" для ворога, щоб використовувати диверсантів", - зауважив Демченко в ефірі телемарафону.

Сумська область на півночі та сході межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії.

Ексочільник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Селезньов у коментарі Kyiv Post розповів, що на території Курської області Росії діє чимало військових підрозділів, зокрема підрозділів спецназу, які виконують пошуково-рейдові та диверсійні дії на держкордоні з Україною.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

"Те, що зараз активізація пішла на Сумщині, повʼязано з тим, що у ворога є ресурси, і йому важливо, маючи відповідний комплект ресурсів, розпорошити наші ресурси якомога більше, для того, щоб ми не мали можливості їх задіяти", - каже полковник ЗСУ.

Він пояснює, що в такий спосіб росіяни намагаються змусити український Генштаб тримати достатньо серйозний резерв сил оборони саме на території Сумщини, замість того, "щоб перекинути на найбільш загрозливий нині напрямок - у район Купʼянська" (Харківська область, - ред.).

Водночас ексспікер Генштабу ЗСУ констатує, що спроби ворога заходити диверсійно-розвідувальними групами та наносити мінометне та артилерійське ураження по прикордонню відбуваються усюди: і на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині.

"Якщо говорити вже зовсім відверто, і на Київщині час від часу ворожі ДРГ намагаються заходити", - наголошує полковник ЗСУ.

За його словами, на території Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ створено угруповання, яке сумарно нараховує понад 26 тисяч військових.

"І хоча офіційно їх місія полягає у тому, щоб посилювати державний кордон між РФ та Україною, по факту вони, грубо кажучи, "кошмарять" наші прикордонні регіони, щоб ми були змушені тримати там сили", - додав Селезньов.

Військовий експерт прогнозує, що Росія буде продовжувати свої активні дії для того, щоб тримати в напруженні український контингент сил та засобів на територіях, де не ведуться активні бойові дії.

"І таким чином ми не маємо можливості перекидати наші резерви на ті ділянки фронту, де вони зараз найбільш потрібні - на Лиманський напрямок, в район Авдіївки чи Бахмуту", - підсумував він.

Демченко запевняє, що Держприкордонслужба чинить гідну протидію російським диверсантам. У відомства є протидиверсійні резерви, пости спостереження та фортифікаційні укріплення. ДПСУ також здійснює моніторинг кордону та прикордоння за допомогою безпілотників для того, щоб вчасно виявляти ДРГ.

"І як тільки наші захисники і прикордонні наряди фіксують ДРГ, по ним відразу відкривається вогонь, і вони в подальшому відходять за лінію кордону", - запевнив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у жовтні командувач Об′єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що російська диверсійна група у складі 8 осіб намагалась проникнути на Сумщину і рухалась у напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.