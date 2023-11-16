На тимчасово окупованих територіях Херсонської області співробітники “слідчого управління” Росії проводять рейди по навчальних закладах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У коледжах та училищах росіяни проводять так звані "профілактичні бесіди" з учнями.

“Росіяни шукають підлітків, які, на їхню думку, причетні до надання допомоги Силам Оборони України у звільненні їх рідного краю. Спадкоємці “чекістів” пропонують підліткам здавати “нелояльних” до окупантів студентів”, - повідомляють у ЦНС.

Як зазначають в Центрі, під час цих "бесід" молодим людям не просто пропонують повідомляти про “нелояльних” до окупаційної влади студентів, а погрожують репресіями в разі, якщо вони не будуть цього робити.

“Зокрема, підліткам розповідають про кримінальні статті, які можуть до них застосувати, й попереджають про серйозні наслідки "не повідомлення" про товаришів із проукраїнськими поглядами.