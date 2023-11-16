Польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі і відмовляються припинити блокування кордону з Україною.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Згідно з релізом, Мінінфраструктури України з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску "Дорогуськ".

"У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Останні пропозиції не погодили", - йдеться в повідомленні.

Перевізники головним чином вимагають повернення до системи дозволів для України. Українська сторона у відповідь на це заявила, що ця вимога не може бути виконана.

У Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року, нагадують в українському міністерстві.

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Крім того, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) грозиться заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС. Така заява міститься у листі, який голова UNAS Станіслав Скала направив до Міністерства транспорту Словаччини.

Kyiv Post звернувся з цього приводу за коментарем до Державної прикордонної служби, однак на момент публікації матеріалу у відомстві все ще не відповіли.

Раніше польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками 13 листопада.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 9 листопада заявив, що понад 20 тисяч транспортних засобів були заблокованими з обох сторін на кордоні України та Польщі.

Тоді у МІУ наголошували, що збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання.

У міністерстві звертали увагу, що блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, а це впливає як на економіку України, так і ЄС.

У Податковій адміністрації Польщі тоді заявляли, що на окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через блокування польськими перевізниками час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягав до шести діб.

Польські перевізники з 6 листопада почати блокування всіх пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею, мотивуючи це надмірною конкуренцією через "лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС".