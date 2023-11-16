На захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) внаслідок дій росіян на 5-му енергоблоці триває витік реагентів із першого контуру в другий.

Про це заявили в Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

Причиною став інцидент при переведенні російським персоналом цього енергоблоку ЗАЕС у "гарячий" стан, що є порушенням правил експлуатації.

"Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - сказано у повідомленні.

"Енергоатом" наголошує, що через дії начальника зміни хімічного цеху російського персоналу "Росатому", який втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода 1-го контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машинної зали, а звідти знову на всі парогенератори.

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"Дії рашистів є абсолютно некомпетентними", - наголошує президент ДП "НАЕК" "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, намагання росіян вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС.

Ці дії можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов", - розповів керівник "Енергоатому", наголосивши, що це у будь-який момент може призвести до аварійної ситуації.

Нагадаємо, на окупованій Запорізькій АЕС 14 листопада стався частковий блекаут через дії російських військ. Відбулося знеструмлення на 6-му енергоблоці ЗАЕС - запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали протягом 90 хвилин.