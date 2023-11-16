Швейцарія підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вчиненого Росією.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на заяву МЗС Конфедерації, що прозвучала на зустрічі в Берліні групи країн, які виступають за створення такого трибуналу.

"Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною", – йдеться у заяві, де також нагадується, що протягом останніх місяців цю ініціативу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

МЗС Швейцарії заявило, що хоча Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, він не має юрисдикції судити винних у злочині агресії Росії проти України, оскільки ні одна з країн поки не ратифікувала Римський статут.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що в ході одного зі свої останніх візитів до ЄС голова МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з єврокомісаром з питань юстиції ознайомився з можливим форматом спеціального трибуналу для засудження злочину агресії РФ проти України, який був напрацьований в ЄС.

КиївПост
КиївПост
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