За 10 місяців 2023 року в Україні стрімко зросла кількість справ щодо рейдерства. Левова частка від 312 кримінальних проваджень стосується підробки документів. Таку статистику наводить моніторинговий сервіс даних про українські компанії "Опендатабот".

"Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість справ про рейдерство в Україні стрімко зростає. Лише за 10 місяців поточного року було відкрито у 2,4 рази більше проваджень, аніж за весь 2022. Проте це все ще менше, аніж було у 2021", - йдеться у звіті "Опендатабот".

Чому у перший рік війни зменшилася кількість справ щодо рейдерства

Є просте пояснення, чому на початку повномасштабної війни спостерігалося зменшення кількості справ щодо рейдерства - у перші місяці всім було не до цього, розповів Kyiv Post інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Навіщо рейдерити щось, якщо туди прийдуть російські війська?", - зазначив він.

Проте, за словами фінансиста, глобальною причиною зниження варто вважати закриті реєстри: "При закритих реєстрах ви нічого рейдерити не можете, бо рейдерство - це зміна у реєстрі. А як тільки їх відкрили, бізнес as usual відновився".

Думку Фурси про причини зниження кількості справ щодо рейдерства 2022 року поділяє економічний експерт Борис Кушнірук.

"Тут особливого феномену немає. У минулому році на тлі стану невпевненості щодо того, що буде відбуватися в країні, багатьом було не до захоплення чужого майна. А зараз принаймі знято питання захоплення росіянами всієї України... За таких обставин з'являються ті, хто думає під шумок захопити якесь майно", - порівняв у коментарі Kyiv Post статистику 2022 та 2023 років економіст.

Він також звернув увагу, що кількість справ щодо рейдерства залежить від того, наскільки держава спроможна за такі речі карати.

"Але тут є й питання того, в якій мірі правоохоронні органи на подібні речі реагують. Тобто справа не лише у спробах рейдерства... Гірша ситуація - коли інформація про рейдерство є, а кримінальних справ немає. Знову ж таки, порушення справи не означає факту покарання осіб за рейдерство, тому потрібно дивитися, чи ці справи потім дійдуть до суду, і чи ті, хто здійснив рейдерство, будуть покарані", - пояснив Борис Кушнірук.

Що змінилося на другому році війни

З іншого боку, на другому році війни на тлі зниження прозорості спостерігається значне підвищення рівня корупції, що є звичною історією під час війни, продовжив Фурса: "А рейдерство - це завжди елемент корупційної діяльності певних чиновників".

Борис Кушнірук підтвердив, що збільшення кількості справ свідчить про відновлення в Україні економічної активності.

"Рейдерство - це певною мірою відображення впевненості в тому, що можна захопити чуже майно під шумок війни, і тобі за це нічого не буде", - додав економіст.

Повна статистика справ щодо рейдерства

Попри таке стрімке зростання, активність рейдерів досі не повернулась до показників 2021 року, коли було зафіксовано вдвічі більше справ за відповідними статтями, а саме 614 проваджень.

Згідно даних "Опендатабот", переважна більшість справ про рейдерство 2023 року - майже дві третини або 199 проваджень - було відкрито через підробку документів. Проте до судового розгляду дійшло менше чверті з них - 46 справ.

Через протидію господарській діяльності цьогоріч зареєстровано 64 провадження - це п’ята частина усіх справ про рейдерство. Однак до суду ще не дійшла жодна з них.

Помітно більше було відкрито справ через протиправне заволодіння майном - 49 проваджень. 2023 року за цією статтею до суду надійшла рекордна кількість справ - 12% від загальної кількості.

Варто нагадати, що у 2022 році було зареєстровано 131 справа щодо рейдерства, а 2021-го - 614 подібних проваджень.