Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель висловила готовність у разі потреби закрити кордон з Росією. Такі заходи Осло почав розглядати після того, як уряд Фінляндії анонсував рішення заблокувати деякі пункти пропуску на фінсько-російському кордоні з опівночі 18 листопада.

Про це повідомляє норвезьке видання NTB.

"Ми ретельно стежимо за ситуацію, і для нас може бути доцільним оперативно закрити кордон у разі потреби", - заявила очільниця норвезького Мін’юсту, хоча наразі на єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією в Сторскогу підвищена активність не спостерігається.

Нагадаємо, цього тижня в міністерстві внутрішніх справ Фінляндії заявили, що в терміновому порядку працюють над зміною процедур аж до повного закриття пунктів пропуску на фінсько-російському кордоні у зв'язку зі зростаючим потоком шукачів притулку з території РФ.