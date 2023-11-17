За підсумками візиту до України міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що підтримка нашої держави в боротьбі проти російської агресії є життєво важливою, і Сполучене Королівство разом з партнерами підтримуватимуть українців до перемоги.
"Підтримка України проти агресії Путіна є життєво важливою, тому я радий здійснити мій перший візит в статусі міністра. Росія вважає, що може перечекати цю війну, і що Захід зрештою переключить свою увагу на щось інше. Під час моїх перших у новій ролі перемовин з президентом Зеленським я чітко дав зрозуміти, що Велика Британія та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", - сказав Девід Кемерон.
Він наголосив на продовженні підтримки українців з наближенням зими, анонсувавши, зокрема, підтримку для людей, евакуйованих з прифронтових зон.
У рамках візиту глава британського МЗС зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Окрім Києва, Кемерон також відвідав Одесу, ставши першим британським міністром, який приїхав до цього міста від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Державний секретар з закордонних справ на власні очі побачив, як Україна відтісняє російські сили в Чорному морі. Це відкрило життєво важливі морські торговельні шляхи, завдяки яким зерно зможе потрапити до найуразливіших верств населення світу", - повідомили у пресслужбі британського МЗС.
Today, Foreign Secretary @David_Cameron saw first-hand how Ukraine is pushing back Russian forces in the Black Sea.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 16, 2023
This has opened vital sea trade routes that will ensure grain is able to reach the world’s most vulnerable.
The Foreign Secretary is the first UK minister to… pic.twitter.com/tqLyEt0lTU
Під час візиту до України Кемерон також привітав запуск нової програми Unity Facility між британською компанією Marsh McLennan та Кабміном, яка забезпечить доступне страхування доставки зерна та інших важливих продовольчих товарів з чорноморських портів по всьому світу.
Нагадаємо, в понеділок в рамках перестановок в уряді Ріші Сунака 75-й прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон був призначений на посаду міністра закордонних справ Об'єднаного королівства.
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