За підсумками візиту до України міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що підтримка нашої держави в боротьбі проти російської агресії є життєво важливою, і Сполучене Королівство разом з партнерами підтримуватимуть українців до перемоги.

"Підтримка України проти агресії Путіна є життєво важливою, тому я радий здійснити мій перший візит в статусі міністра. Росія вважає, що може перечекати цю війну, і що Захід зрештою переключить свою увагу на щось інше. Під час моїх перших у новій ролі перемовин з президентом Зеленським я чітко дав зрозуміти, що Велика Британія та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", - сказав Девід Кемерон.

Він наголосив на продовженні підтримки українців з наближенням зими, анонсувавши, зокрема, підтримку для людей, евакуйованих з прифронтових зон.

У рамках візиту глава британського МЗС зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Окрім Києва, Кемерон також відвідав Одесу, ставши першим британським міністром, який приїхав до цього міста від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Державний секретар з закордонних справ на власні очі побачив, як Україна відтісняє російські сили в Чорному морі. Це відкрило життєво важливі морські торговельні шляхи, завдяки яким зерно зможе потрапити до найуразливіших верств населення світу", - повідомили у пресслужбі британського МЗС.