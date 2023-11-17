Українські війська провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області та закріпилися на декількох плацдармах.

Про це сказано в Facebook Морської піхоти ЗСУ.

Згідно з повідомленням, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ, українські оборонці провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

"Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", - інформує Морська піхота.

Втрати ворога

У ході боїв російські війська зазнали важких втрат у живій силі та техніці. З початку дій українських підрозділів і станом на 16 листопада ворог втратив 1216 вбитими та 2217 пораненими , 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів.

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Також війська РФ втратили:

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

До того ж, зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни також дійшли висновку, що ЗСУ закріпилися на лівому березі в Херсонській області.

Також про успіхи бійців обережно почала говорити і влада. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті Гадсона у Вашингтоні, заявив, що нашим військовим вдалося переправитися через Дніпро та закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У Силах оборони Півдня констатували, що на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж узбережжя ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту - "досить рухлива".

Нагадаємо, 13 листопада кремлівські пропагандистські ЗМІ поширили, але швидко видалили повідомлення про рішення Міністерства оборони Росії провести перегрупування військ у Херсонській області.

"Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угрупування "Дніпро" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування "Дніпра" вивільняється частина сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках", - писали російські пропагандисти.

У нещодавньому звіті ISW наголошував, що російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції на лівобережжі Херсонщини.