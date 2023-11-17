Україна має можливості для експортозаміщення російських постачань чавуну та залізної руди на європейському ринку.

Про це йдеться в дослідженні "Огляд санкційних обмежень щодо російського чавуну та руд чорних металів", про яке повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Росія є одним із найбільших світових експортерів чавуну та залізної руди. Вона посідає друге місце в світі за експортом чавуну та дев’яте за обсягом експорту залізних руд.

Накладання санкцій на ввезення чавуну та залізної руди в Європейський Союз може як створити додаткові можливості для українських виробників, так і внести ще більшу нестабільність у російську економіку.

«Станом на вересень 2023 р. в Україні простоюють п'ять доменних печей загальною потужністю близько 6-7 млн тонн. Зараз вони працюють на знижених потужностях, приблизно на 50%. Цього року Україна може збільшити експорт чавуну приблизно до 1,5 млн тонн», – стверджує заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

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Митні тарифи на залізну руду та чавун вже введені в США та Великій Британії. Сполучене Королівство встановило митний тариф 35%, що призвело до зменшення імпорту російського чавуну та залізної руди на 51,8 млн дол у 2022 році порівняно з 2021 роком.

США також запровадили низку додаткових мит, а у 2023 році припинили імпорт чавуну з Росії.