У Португалії з 13 по 16 листопада пройшов WEB Summit Lisbon-2023, на якому Україна була центральною темою.

 

На головній сцені саміту відбулася дискусія про майбутнє України в контексті війни і протидії дезінформації. У розмові взяли участь легендарний боксер Володимир Кличко та головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло.

 

Дискусія зібрала шалену кількість глядачів, а виступи Кличка та Нагайла зустріли бурхливими оплесками.

 

Як повідомляє CEO контент-агенції ТХТ, спеціальна кореспондента порталу UGame Марина  Шевченко, Україна залишається важливою темою для світу загалом і сфери новітніх технологій зокрема.

 

“Всі речі, які відбуваються навколо війни, впливають на бізнес, на технології, на все що завгодно”, – сказала Шевченко.

 

Вона також зазначила, що Україна має великий потенціал у сфері IT і технологій.



КиївПост
КиївПост
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