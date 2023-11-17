Американська підтримка для України на рівні Конгресу США нині під загрозою більш, ніж будь-коли. Представники від Республіканської партії погрожують не ухвалити фінансування військової допомоги нашій державі, якщо питання безпеки кордонів з Мексикою не буде вирішено.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела у Конгресі.

Вдруге за два місяці Конгрес погодив фінансування внутрішніх потреб США, яке вже підписав президент Джо Байден. Разом з тим ситуація навколо запиту американського лідера про об'єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою протягом тижня ускладнилася - попри потужну підтримку серед лідерів Конгресу та з боку Білого дому.

Наразі виділення понад 60 млрд доларів для України залежить від результатів "складної та делікатної боротьби щодо прикордонної політики, яку законодавці зазвичай не можуть погодити", пише видання.

"Існує великий камінь спотикання. Шість головних учасників перемовин сперечаються щодо підвищення стандартів для отримання притулку в США. При цьому Республіканська партія каже, що це обов’язкова умова для надання допомоги Україні, тоді як демократи поки що не погоджуються з цим", - йдеться в публікації.

Переговори щодо безпеки кордонів тривають, і в середу хід цих дискусій був позитивним, розповіли джерела Politico. Сенатори планують продовжити обговорення на канікулах до Дня подяки.

Проте попереду ще довгий шлях, кажуть лідери в Сенаті.

"Моє загальне враження - ми перебуваємо поки на початковій стадії... Це критично важливо. Допомога Україні чутлива в часовому аспекті. Люди воюють та гинуть щодня. Нам потрібно діяти швидко, щоб це вирішити", - заявив очільник судового комітету Сенату, демократ Дік Дурбін.

Видання зазначає, що наступний дедлайн ухвалення законопроєктів з фінансування буде лише в січні 2024 року. А це означає, що до кінця року додаткові видатки до них прив'язати не вдасться.

Певним імпульсом для виділення коштів Україні могло б стати ухвалення щорічного оборонного бюджету у грудні. Однак республіканці в Палаті представників сигналізують, що навіть поступок щодо кордону з Мексикою їм може бути недостатньо для погодження підтримки України.

Нагадаємо, народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк пояснили Kyiv Post, що буде далі з об'єднаним пакетом допомоги США для України та Ізраїлю.