З початку повномасштабного вторгнення Росії з України втекло майже 20 тисяч чоловіків, щоб уникнути призову до армії.

Такі дані оприлюднило британське видання ВВС.

Видання посилається на дані із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Завдяки цій інформації ВВС вдалося підрахувати, що 19 740 чоловіків незаконно перетнули кордон з цими країнами з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

При цьому ще 21 113 чоловіків намагалися втекти від правоохоронців, але були спіймані.

"Хоча ми не знаємо, як ті чоловіки втекли, ми знаємо, які методи використовували інші 21 113, яких спіймали під час спроби. Більшість - 14 313 - намагалися перетнути кордон пішки або вплав", - говориться у матеріалі.

Решта 6800 покладалися на офіційні документи, отримані шахрайським шляхом, "із зазначенням підроблених звільнень, таких як сфабриковані хвороби".

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Представник президента у парламенті Федір Веніславський визнав у коментарі BBC, що проблема серйозна.

"Влада розуміє, що це явище не є поодиноким і що воно поширене. Але, на жаль, я хотів би підкреслити, що корупція дуже стійка", - сказав Веніславський.

Народний депутат запевнив, що Україна робить "все можливе, щоб звести кількість випадків корупції до мінімуму", а кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не має жодного впливу на військові зусилля.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна зауважив, що не може дати оцінку поширеним даним, адже не володіє статистикою суміжних країн. Наприклад, щодо обставин, за яких сталися порушення прикордонного чи міграційного законодавства, за які могли затримати ту чи іншу особу.

За його словами, українська сторона з метою унеможливлення незаконного перетину кордону вживає всіх можливих заходів, але за час дії воєнного стану кількість таких спроб значно збільшилась.

За час дії воєнного стану викрито майже 300 злочинних груп, які спеціалізувалися на незаконному переправленні осіб через кордон, уточнюють у ДПСУ.

Демченко повідомив, що з початку війни підрозділи Держприкордонслужби затримали 16 700 громадян України, які в незаконний спосіб намагалися перетнути зелену ділянку кордону (поза межами пунктів пропуску) або переправитись через кордон в інший протиправний спосіб.

"При цьому ще понад 7 тисяч осіб викриті під час спроб здійснити незаконний перетин через пункти пропуску, зокрема використовуючи підроблені документи", - додав речник.

Однак у порівнянні з минулим роком, у 2023 році спроб порушення держкордону менше, констатують у Держприкордонслужбі.

За даними Демченка, найчастіше прикордонники фіксують спроби незаконного перетину "зеленої ділянки" кордону з Румунією та Молдовою, а найбільша кількість підроблених документів виявляється на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, у соцмережах активно обговорюють можливості військовозобов’язаним українцям виїжджати за кордон під час воєнного стану за умов гарантованої фінансової підтримки ЗСУ. Саме таку новелу пропонує зареєстрований у Верховній Раді ще 13 вересня 2022 року законопроєкт №8029.

Kyiv Post розбирався, чому про цей документ активно заговорили через понад рік з моменту його реєстрації в Раді, які шанси на його ухвалення депутатами та чи відповідає він нормам Конституції України.