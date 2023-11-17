Напередодні 90-роковин штат Айова визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам'яті.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33 штатом США, а також 8 штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам'яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - написала дипломатка у Facebook.

Оксана Маркарова подякувала губернаторці Айови Кім Рейнольдс за солідарність з нашою державою, а також генконсулу України в Чикаго Сергію Коледову та усій українській громаді за роботу із вшанування пам'яті про жертв Голодомору.

"Запрошуємо усіх приєднатись до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, яка пройде у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору", - зазначила вона у дописі.

Нагадаємо, на початку тижня штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.