Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, 16 листопада, що постачання вкрай необхідних артилерійських снарядів в Україну припинилося після початку бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС минулого місяця.

Ізраїль, який отримує військову підтримку США, завдає потужних ударів по сектору Газа після того, як бойовики ХАМАС розпочали жорстокий напад на південь Ізраїлю минулого місяця.

«Поставки нам зменшились», – сказав Зеленський журналістам, маючи на увазі 155-міліметрові снаряди, які широко використовуються на східному та південному напрямках фронту в Україні, додавши «вони справді сповільнились».

«Не те щоб США сказали: ми нічого Україні не дамо. Ні! Просто всі борються за (запаси) для себе», – сказав він журналістам.

«Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми повинні захищати те, що наше».

І Росія, й Україна з усіх сил намагаються зберегти та збільшити запаси снарядів після майже двох років інтенсивних артилерійських дуелей, під час яких артилерійські установки, зазвичай, розташовують на відстані в десятки кілометрів одна від одної.

Південна Корея стверджує, що союзник Росії Пхеньян надіслав мільйон артилерійських снарядів для підтримки війни РФ проти України в обмін на сприяння у розвитку супутникових технологій.

Тим часом Німеччина цього тижня заявила, що ЄС не зможе виконати свій план з відправки в Україну мільйона артилерійських снарядів до весни наступного року, оскільки блоку важко забезпечувати постачання зброї для Києва.

«Зараз на складах порожньо або там залишається необхідний мінімум, який вам жодна держава не віддасть», – сказав Зеленський журналістам у Києві.

«І цього недостатньо», – наголосив він.

Водночас український президент високо оцінив зусилля Сполучених Штатів щодо нарощування військового виробництва.

Ні Росія, ні Україна протягом року не досягли значних територіальних здобутків, а головнокомандувач ЗСУ не так давно заявив, що на фронті наразі склалась патова ситуація.