Тисячі українських дітей були примусово вивезені з окупованих Росією територій до закладів у Білорусі, йдеться в новому звіті Єльського університету.

Державний департамент США заявив, що у звіті зроблено висновок, що вивезення проводиться «на найвищому рівні урядів [Білорусі та Росії] за сприяння сил безпеки двох країн та ультранаціоналістичних груп бойовиків».

«Цих дітей перевозять до Білорусі чи Росії, ймовірно, без згоди їхніх сімей та без чіткого шляху повернення додому», – заявили в Держдепартаменті.

У заяві додається, що Сполучені Штати продовжуватимуть зусилля з метою притягнути до відповідальності осіб, «причетних до злочинів, пов’язаних із війною Росії проти України».

За даними Yale Humanitarian Research Lab, партнера програми, понад 2400 дітей віком від 6 до 17 років було перевезено з окупованих Росією регіонів України до Дубрави та 12 інших об’єктів у Білорусі, де більшість з них піддають політичному та культурному «перевихованню», спрямованому на позбавлення дітей їхньої національної ідентичності. Також українських підлітків примушують проходити «військово-патріотичну підготовку» за методичками Кремля, повідомляє Укрінформ.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

У звіті також зазначено, що російські та білоруські чиновники, причетні до незаконного переміщення українських дітей, націлені, зокрема, на дітей, які опинились у складних життєвих обставинах: дітей з обмеженими можливостями, дітей із малозабезпечених сімей, дітей, чиї батьки є військовими, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Представники російської армії та держорганів РФ депортували до Росії сотні тисяч мирних мешканців України, зокрема й дітей, яких насильно вилучили з їхніх родин.