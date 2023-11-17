Російський флот зазнав серйозних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відомо, що число уражених кораблів ворога сягає майже 30 одиниць.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Українськими силами знищено 15 кораблів російського флоту, ще 12 зазнали пошкоджень.

“Так, звісно, далеко не все це – результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем”, - сказав Плетенчук.

“У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують як надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження», – додав він.

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Представник ВМС також наголосив, що українські військові спостерігають зниження можливостей російського флоту у Чорному морі.

«Навіть можна сказати, що вони зараз перебувають в обороні. Проте небезпека зберігається. На жаль, у ворога ще є носії крилатих ракет», - резюмував Плетенчук.

Як запевнив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, «рух українських сил у напрямку послаблення флоту РФ триватиме».

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