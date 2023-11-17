Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти МіГ-31 не паралізували країну на години.

Про це він повідомив за результатом засідання Ставки 17 листопада.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", - зазначив Зеленський.

Повідомляється, що на засіданні Президент заслухав велику доповідь міністра оборони Умєрова про потреби українських воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

На Ставці була доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК.

Нагадаємо, раніше Камишін повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогом  іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Легіон
Більше по темі

Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео

Формування передало "гаряче привітання і величезну повагу всім невідомим патріотам".

Камишін зазначив, що нині саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни та в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво і зараз десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", — розповів міністр.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
13 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній РФ вже втратила 15 кораблів, а ще 12 зазнали пошкоджень - ВМС
Далі » Голова Європейської ради наступного тижня відвідає Київ  - ЗМІ