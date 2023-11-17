Повідомляється, що на засіданні Президент заслухав велику доповідь міністра оборони Умєрова про потреби українських воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", - зазначив Зеленський.

Про це він повідомив за результатом засідання Ставки 17 листопада.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти МіГ-31 не паралізували країну на години.

На Ставці була доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК.

Нагадаємо, раніше Камишін повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогом іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Камишін зазначив, що нині саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни та в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво і зараз десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", — розповів міністр.