Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти МіГ-31 не паралізували країну на години.
Про це він повідомив за результатом засідання Ставки 17 листопада.
"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", - зазначив Зеленський.
Повідомляється, що на засіданні Президент заслухав велику доповідь міністра оборони Умєрова про потреби українських воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.
На Ставці була доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК.
Нагадаємо, раніше Камишін повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогом іранських дронів-камікадзе типу Shahed.
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Камишін зазначив, що нині саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни та в майбутньому має стати її головним сектором.
"Починаючи з того, що називають "українським "шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво і зараз десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", — розповів міністр.
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