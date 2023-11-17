Президент України Володимир Зеленський висловив оптимізм щодо зустрічі президента США Джо Байдена та його китайського колеги Сі Цзіньпіна, яка відбулась у четвер.

«Ми розуміємо, що їхня зустріч – це добре для нас», – сказав Зеленський журналістам у Києві після переговорів лідерів США і Китаю в Каліфорнії, де вони домовилися відновити зв'язки у військовій сфері.

Китай відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та поглибив свою економічну, дипломатичну та військову співпрацю з Москвою з початку війни в лютому 2022 року.

Тим часом Сполучені Штати очолили підтримку Заходом України в її оборонній війні, надаючи численні пакети фінансової та військової допомоги.

Близький помічник Зеленського Михайло Подоляк раніше в четвер висловив «обережний оптимізм» щодо зустрічі Сі та Байдена, дещо затьмарений тим, що американський лідер після зустрічі охарактеризував Сі як «диктатора».

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Їхня зустріч – «це чудовий сигнал світові – діалог, а не протистояння, новий глобальний порядок, обов'язково потрібні правила, стабільність і передбачуваність», – наголосив Подоляк у соцмережі.

Зеленський сказав, що він не може підтвердити, що Байден і Сі обговорювали війну в Україні, але запевнив журналістів, що майже дворічне вторгнення Росії стояло на порядку денному зустрічі «так чи інакше».

AFP
AFP
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