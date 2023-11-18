У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею заблоковані 2800 вантажівок. 

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. 

«Найбільше - це навпроти пункту пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок. Навпроти пункту пропуску Ягодин - 1100 вантажівок - і навпроти Рава-Руської 500», - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, перемовини між Україною та Польщею поки що не дали результатів і перевізники продовжують блокувати кордон.

Через кордон в обидві сторони пропускають по кілька автомобілів на годину. Через це водії намагаються проїхати через інші пункти пропуску. Відтак, у «Шегинях» зібралося близько 1200 вантажівок. 

При цьому в Держприкордонслужбі додають, що автобуси та легкові автомобілі можуть вільно перетинати кордон. 

На початку листопада польські перевізники почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Вони зокрема вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових.

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