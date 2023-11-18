Головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло, запрошений як один зі спікерів на заході, зібрав ексклюзивні відгуки з перших вуст деяких видатних діячів сучасного спорту та політики щодо війни та інших викликів, з якими зустрілася Україна – і не тільки Україна.

Чемпіон світу з боксу Володимир Кличко відзначив самовіддану роботу команди Kyiv Post і наголосив – медіа сьогодні є ще одним фронтом у війні, яка триває. Він зазначив, що зараз є величезний попит на правду.

Організаторка українського павільйону на Web Summit Олена Бакало пояснила, що, беручи участь у Web Summit, Україна хоче показати світові, наскільки сильною є її технічна спільнота навіть в умовах повномасштабної війни з Росією.

КиївПост
КиївПост
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