Європейська комісія пропонує заборонити продаж танкерів для перевезення сирої нафти та нафтопродуктів до Росії.

Так ЄС хоче не дати Москві обійти санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту. Відповідну пропозицію посли урядів країн Євросоюзу обговорили напередодні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ Єврокомісії.

Також пропонується, аби під час продажу танкерів третім країнам у контракті вказувалося, що судна не можна перепродати РФ або використовувати для перевезення російської нафти чи нафтопродуктів, які не підпадають під західні цінові обмеження. У випадку з сирою нафтою це 60 доларів за барель.

«Механізм обмеження ціни спирається на процес атестації, який дозволяє операторам у ланцюжку постачання російської нафти морським транспортом продемонструвати, що вона була придбана за ціною, не вищою за граничну», - цитує документ Reuters.

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Цього тижня в ЄС оприлюднили пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти Росії.

Документ передбачає запровадження обмежень щодо 120 фізичних та юридичних осіб, які причетні до підриву суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться зокрема про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ.

Єврокомісія пропонує ввести нові санкції на імпорт та експорт, а також посилити верхню межу ціни на нафту.