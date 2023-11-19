Сили оборони відтіснили росіян на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Цифри різняться від 3 до 8 км, в залежності від специфіки, географії лівого берега», - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, мінометні розрахунки окупантів вже не досягають правого берега. Однак, російські війська ще можуть підтягувати резерви.

«Ворог продовжує артилерійський вогонь по правому берегу. Це означає, що вони мають можливість підтягувати резерви. Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили», - пояснила вона.

Українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі. Це довготривала операція, яка може тривати кілька днів чи тижнів.

«Наша задача залишається незмінною - ми продовжуємо бойову роботу задля того, щоб полегшити життя правому берегу, а в подальшій перспективі і прибережним лівобережним територіям. Тому що там теж є населені пункти, які сьогодні опинилися на лінії вогню фактично», - додала речниця.

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За даними Генерального штабу, на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», - йдеться у зведенні Генштабу.

Фахівці Інституту вивчення війни також пишуть, що українські військові продовжили бойові дії на лівому березі Дніпра та ймовірно перекидають туди додаткову піхоту.

ISW зазначає, що один з російських мілблогерів стверджував, що за підтримки артилерії ЗСУ нібито безуспішно атакували поблизу села Пойма (10 км від Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км від Херсона та 3 км від річки Дніпро), а також зі сторони села Кринки (30 км від Херсона та 2 км від Дніпра).