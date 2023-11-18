«Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», - без деталей повідомили в КОВА.

На місці обстрілу виникла пожежа. Її ліквідували.

На Київщині внаслідок атаки дронами пошкоджено об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Російська армія атакувала Київ дронами другу добу поспіль.

Тривогу у столиці оголошували двічі за ніч.

Росіяни запускали «шахеди» кількома групами та з різних напрямків. Безпілотники маневрували та змінювали вектори руху за маршрутом.

«Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей», - повідомили в КМВА.

Загалом росіяни запустили по Україні 20 дронів типу Shahed.

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Наша ППО збила 15 з них. Такі дані назвали в Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.