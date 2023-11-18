Оновлено 9:30
На Київщині внаслідок атаки дронами пошкоджено об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
На місці обстрілу виникла пожежа. Її ліквідували.
«Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», - без деталей повідомили в КОВА.
Російська армія атакувала Київ дронами другу добу поспіль.
Тривогу у столиці оголошували двічі за ніч.
Росіяни запускали «шахеди» кількома групами та з різних напрямків. Безпілотники маневрували та змінювали вектори руху за маршрутом.
«Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей», - повідомили в КМВА.
Загалом росіяни запустили по Україні 20 дронів типу Shahed.
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Наша ППО збила 15 з них. Такі дані назвали в Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Минулої ночі російська армія також атакувала Україну ударними безпілотниками.
Тоді запустили майже 40 дронів. Наша ППО збила більшість з них. Однак, були влучання. Зокрема в енергетичний об'єкт на Одещині.
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