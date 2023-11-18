Оновлено 9:30 

На Київщині внаслідок атаки дронами пошкоджено об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. 

На місці обстрілу виникла пожежа. Її ліквідували. 

«Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», - без деталей повідомили в КОВА. 

Російська армія атакувала Київ дронами другу добу поспіль.

Тривогу у столиці оголошували двічі за ніч. 

Росіяни запускали «шахеди» кількома групами та з різних напрямків. Безпілотники маневрували та змінювали вектори руху за маршрутом. 

«Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей», - повідомили в КМВА. 

Загалом росіяни запустили по Україні 20 дронів типу Shahed.

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Наша ППО збила 15 з них. Такі дані назвали в Повітряних силах. 

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Минулої ночі російська армія також атакувала Україну ударними безпілотниками.

Тоді запустили майже 40 дронів. Наша ППО збила більшість з них. Однак, були влучання. Зокрема в енергетичний об'єкт на Одещині. 

КиївПост
КиївПост
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